Rusza nabór do kolejnej edycji FILM BRIDGE - UKRAINE, programu dla filmowców z Ukrainy

W programie mogą wziąć udział zarówno osoby przed debiutem reżyserskim jak i twórcy mający na koncie pierwsze własne, pełnometrażowe filmy fabularne lub dokumentalne. Przy selekcji projektów, oprócz dotychczasowego doświadczenia filmowego, liczyć się będzie przede wszystkim pomysł na film, który będzie rozwijany podczas programu.Przez kilka miesięcy młodzi twórcy/twórczynie będą pracować nad rozwojem swoich projektów – zarówno fabularnych jak i dokumentalnych – z doświadczonymi polskimi filmowcami.Program opiera się na zajęciach grupowych, praktycznych warsztatach – oraz indywidualnej pracy nad projektem pod okiem opiekuna. Podczas sesji online oraz warsztatów stacjonarnych, pod okiem wykładowców Wajda School i Gdyńskiej Szkoły Filmowej, będziesz pracować nad treatmentem filmu fabularnego, nauczysz się pracy z aktorem i zrealizujesz wybraną scenę ze swojego projektu. Uczestnicy programu wezmą także udział w realizacji zdjęć do krótkiego filmu dokumentalnego.Efektem części fabularnej programu ma być szczegółowo dopracowany treatment lub pierwsza wersja scenariusza filmu fabularnego oraz zrealizowana scena z rozwijanego tekstu. Zależy nam by uczestnik kończąc program miał pakiet, z którym będzie mógł szukać producenta i starać się o realizację swojego projektu. W przypadku projektu dokumentalnego efektem ma być krótkie ćwiczenie lub krótki film dokumentalny.Udział w programie jest bezpłatny.W ubiegłorocznej edycji programu wzięli udział: Tonya Noyabrova (reżyserka i scenarzystka, nagrodzona na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego OFF CAMERA w Krakowie Nagroda Główna im. Andrzeja Wajdy w Konkursie Międzynarodowym "Wytyczanie Drogi" za film " Do you love me "), Yuriy Dunay (pracujący jako operator z Valentynem Vasyanovychem przy jego najważniejszych filmach a także z polskimi reżyserami – Maciejem Sobieszczańskim Zgoda " i Maćkiem Hamelą Skąd dokąd "), Olga Gibelinda (doświadczona producentka i scenarzystka), Solomiya Tomaschuk (reżyserka i scenarzystka) oraz Vitalii Havura (reżyser), którego krótkometrażowy projekt "Trap", rozwijany w ramach programu, zostanie zrealizowany przez Wajda Studio.Wykładowcami są doświadczeni twórcy filmowi związani z Wajda School i Gdyńską Szkołą Filmową: Wojciech Marczewski Joanna Malicka , Irena Banat oraz pomysłodawca i koordynator programu - Filip Marczewski Dla reżyserów fabularnych i dokumentalnych, a także scenarzystów, operatorów i aktorów chcących rozpocząć działalność także na polu reżyserii.lub polskim.Zgłoszenie musi zawierać:, który będzie rozwijany w trakcie programu (max 5 stron maszynopisu);(najważniejsza scena z projektu fabularnego),- związany z bohaterem oparty o własne doświadczenia lub na dowolny temat (max na 1 stronę maszynopisu). Materiały muszą być przygotowane w języku angielskim lub polskim.szczegóły rekrutacji: https://wajdaschool.pl/pl/kursy/film-bridge-ukraine/ Masz pytania? Napisz -> filmbridge@wajdaschool.pl lub zadzwoń -> tel. +48 22 851 10 56