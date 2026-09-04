Rusza przedsprzedaż biletów na film "Lalka"

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O filmie "Lalka"
Nowa ekranizacja "Lalki" to opowiedziana ze współczesną wrażliwością przejmująca, uniwersalna historia o miłości i niespełnieniu, o aspiracjach i przemianie, o świecie, który właśnie się kończy. To film, który zdarza się raz na kilka dekad: epicki, pełen emocji, zrealizowany z imponującą scenografią, dopracowanymi w najdrobniejszych detalach kostiumami i charakteryzacją oraz prawdziwie gwiazdorską obsadą.
"Lalka
" to zrealizowana z ogromnym rozmachem superprodukcja i najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina, gdzie pośród wielu wybitnych nazwisk, w rolach głównych występują: Marcin Dorociński
jako Stanisław Wokulski, gwiazda "Chłopów
" – Kamila Urzędowska
jako Izabela Łęcka oraz powracający na wielki ekran po 16 latach Marek Kondrat
w roli Ignacego Rzeckiego.
Za "Lalką
" stoi zespół najlepszych twórców polskiego kina. Reżyserem filmu jest Maciej Kawalski
, którego film “Niebezpieczni dżentelmeni
" był uznany za jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr,
jeden z najwybitniejszych operatorów swojego pokolenia, nadający filmowi wyjątkową emocjonalną głębię. Za scenografię odpowiadają Katarzyna Sobańska
, Marcel Sławiński
oraz Anna Mocny
, tworząc historycznie wiarygodny świat epoki. Wyjątkowe, nadające bohaterom wyrazisty charakter kostiumy zaprojektowała Katarzyna Lewińska
we współpracy z Tomaszem Ossolińskim
. Całość dopełnia precyzyjna charakteryzacja Anety Brzozowskiej
.
Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński
) owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska
). On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel – Ignacy Rzecki (Marek Kondrat
), romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów. Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo – zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem.
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