Rusza sprzedaż karnetów na nowy semestr Akademii Filmowej

Zapraszamy do uczestnictwa zarówno studentów jak i wolnych słuchaczy.Zajęcia Akademii odbywają się w poniedziałki, o godz. 17:00 do 22:30 w kinie Elektronik. Tam też odbywa się sprzedaż karnetów.Terminy sprzedaży karnetów na I semestr Akademii Filmowej:14-19 października 2019r w godz. 15:30-18:3021 oraz 28 października 2019 w godz. 15:30-18:30Dla studentów USOS, którzy zarejestrowali się w systemie:04 oraz 18 listopada 2019r w godz. 15:30-18:30Karnety można nabyć w kinie Elektronik ul.Zajączka 7.Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony oraz FBhttp://www.akademiafilmowa.plhttps://m.facebook.com/Akademia.Filmowa/?locale2=pl_PL