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Rusza wyścig po Oscary. Polacy nominowani do Nagród Gotham 2026

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Rusza+wy%C5%9Bcig+po+Oscary.+Polacy+nominowani+do+Nagr%C3%B3d+Gotham+2026-169357
Rusza wyścig po Oscary. Polacy nominowani do Nagród Gotham 2026
Sezon nagród amerykańskiej branży filmowej został oficjalnie rozpoczęty we wtorek. To wtedy poznaliśmy nominacje do Nagród Gotham. Będzie to 38. edycja nagród, które promują kino niezależne. Laureatów poznamy 30 listopada.

Polacy z szansami na Nagrody Gotham



Tegoroczna edycja Nagród Gotham jest szczęśliwa dla polskich twórców. Aż dwóch z nich ma szansę na statuetkę. "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego otrzymała nominację w kategorii najlepszy film. Z kolei obraz Michała Marczaka "Bez końca" ma szansę na wygraną w kategorii najlepszy dokument.

"Ojczyzna" ma w sumie dwie nominacje. W kategorii najlepszy występ drugoplanowy nominację otrzymała Sandra Hüller, która w filmie Pawlikowskiego wciela się w Erikę Mann.

Zwiastun filmu "Ojczyzna"




Tegoroczna edycja Nagród Gotham nie ma wyraźnego faworyta. Aż pięć filmów zdobyło po cztery nominacje. Są to: "Niespodziewane", "Clarissa", "Zaproszenie", "Gradiva" oraz "Tender Loving Care". Siedem filmów otrzymało po trzy nominacje, a sześć – po dwie.

Ciekawostką jest powrót Nagrody Publiczności po sześcioletniej przerwie.

Zwiastun filmu "Bez końca"




Nominacje do Nagród Gotham 2026



FILM
"Clarissa"
"Club Kid"
"Debiut"
"Marzenia i koszmary"
"Zaproszenie"
"Josephine"
"Mysz"
"Papierowy tygrys"
"Primetime"
"Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma"
"Your Mother Your Mother Your Mother"

FILM MIĘDZYNARODOWY
"Niespodziewane"
"Benimana"
"Blue Heron"
"Everytime"
"Ojczyzna"
"Filipiñana"
"Gradiva"
"Minotaur"
"Możliwa miłość"
"Tender Loving Care"

DOKUMENT
"Bez końca"
"Lis i różowy księżyc"
"NAZA"
"Pewnego razu w Harlemie"
"Zobaczysz wszystko"

REŻYSERIA
Ryusuke Hamaguchi - "Niespodziewane"
Sandra Wollner - "Everytime"
Andriej Zwiagincew - "Minotaur"
Jane Schoenbrun - "Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma"
Mike Leigh - "Tender Loving Care"

PRZEŁOM REŻYSERSKI
Sophy Romvari - "Blue Heron"
Jordan Firstman - "Club Kid"
Aleshea Harris - "Wola boska"
Marine Atlan - "Gradiva"
Joel Alfonso Vargas - "Rachunek za dorosłość"
John Early - "Maddie's Secret"

SCENARIUSZ ORYGINALNY
"Everytime"
"Gradiva"
"Możliwa miłość"
"Tender Loving Care"
"Dziki Koń Dziewięć"

SCENARIUSZ ADAPTOWANY
"Niespodziewane"
"Clarissa"
"Zaproszenie"
"Minotaur"
"Primetime"

PIERWSZOPLANOWY WYSTĘP AKTORSKI
Mahershala Ali - "Your Mother Your Mother Your Mother"
Gillian Anderson - "Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma"
Jeon Do-yeon - "Możliwa miłość"
John Early - "Maddie’s Secret"
John Malkovich - "Dziki Koń Dziewięć"
Ian McKellen - "Fałszerka"
Julianne Moore - "Debiut"
Sophie Okonedo  "Clarissa"
Andrew Scott - "Ostatni Hamlet"
John Turturro - "Jedyny kieszonkowiec w Nowym Jorku"

DRUGOPLANOWY WYSTĘP AKTORSKI
Tom Courtenay - "Daleko od brzegu"
Esmé Creed-Miles - "Rozważna i romantyczna"
Penélope Cruz - "Zaproszenie"
Adam Driver - "Papierowy tygrys"
Andrew Garfield - "Artificial"
Skyler Gisondo - "Primetime"
Sandra Hüller - "Ojczyzna"
Kate O’Flynn - "Tender Loving Care"
Tao Okamoto - "Niespodziewane"
Channing Tatum - "Josephine"

PRZEŁOM AKTORSKI
Adia - "Your Mother Your Mother Your Mother"
India Amarteifio - "Clarissa"
Guitarricadelafuente - "Czarna kula"
Colas Quignard - "Gradiva"
Mason Reeves - "Josephine"

NAGRODA PUBLICZNOŚCI
"Backrooms. Bez wyjścia"
"Czarna kula"
"Drama"
"Zaproszenie"
"Michael"
"Obsesja"
"Projekt Hail Mary"
"Zobaczysz wszystko"

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