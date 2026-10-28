Rusza wyścig po Oscary. Polacy nominowani do Nagród Gotham 2026

Sezon nagród amerykańskiej branży filmowej został oficjalnie rozpoczęty we wtorek. To wtedy poznaliśmy nominacje do Nagród Gotham. Będzie to 38. edycja nagród, które promują kino niezależne. Laureatów poznamy 30 listopada.
Polacy z szansami na Nagrody Gotham
Tegoroczna edycja Nagród Gotham jest szczęśliwa dla polskich twórców. Aż dwóch z nich ma szansę na statuetkę. "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego otrzymała nominację w kategorii najlepszy film. Z kolei obraz Michała Marczaka "Bez końca" ma szansę na wygraną w kategorii najlepszy dokument.