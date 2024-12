Pokazy przedpremierowe "Here. Poza czasem". Sprawdź, gdzie już teraz zobaczysz film z Tomem Hanksem

O filmie "Here. Poza czasem"

Lista kin, w których możecie zobaczyć "Here. Poza czasem" przedpremierowo

Filmto wielka gratka dla fanów " Forresta Gumpa ". Za kamerą stanął reżyser tamtego dzieła Robert Zemeckis . Zaś przed kamerą spotkały się gwiazdy tamtej kultowej produkcji Tom Hanks jest ekranizacją cenionej powieści graficznej. Losy kilku pokoleń krzyżują się w jednym miejscu na ziemi, domu, który jest świadkiem wszystkiego co w ich życiu najpiękniejsze i najbardziej dramatyczne, najzabawniejsze i najbardziej poruszające. To tu dla jednych wszystko się zaczyna, a dla innych kończy. Tutaj rozkwita miłość, spełniają się marzenia, rodzą się przyjaźnie, pasje i przychodzą rozczarowania.BIELSKO-BIAŁA • CINEMA CITY • ul. Leszczyńska 20 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)BYDGOSZCZ • CINEMA CITY • ul. Jagiellońska 39-47 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)BYTOM • CINEMA CITY • Pl. Tadeusza Kościuszki 1 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)CIECHANÓW • ŁYDYNIA • ul. Strażacka 5 • 18 grudniaCIESZYN • CINEMA CITY • ul. Wojciecha Korfantego 23 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)CZĘSTOCHOWA • CINEMA CITY • Wolność Al. Kościuszki 5 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)ELBLĄG • CINEMA CITY Zielone Tarasy • ul.Teatralna 5 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)GDAŃSK • KAMERALNE CAFE • ul. Lektykarska 4 • 20, 25 i 26 grudniaGDAŃSK • CINEMA ONE Morena • ul. Schuberta 102A • 25 - 26 grudniaGDYNIA • GCF • Plac Grunwaldzki 2 • 26 grudniaGLIWICE • AMOK • ul. Dolnych Wałów 3 • 18 i 26 grudniaGLIWICE • CINEMA CITY • Plaza ul. Lipowa 1 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)GOSTYŃ • POD KOPUŁĄ • ul. Bojanowskiego 7 • 21 - 23 grudniaGRODZISK • MAZOWIECKI CENTRUM KULTURY • ul. Spółdzielcza 9 • 21-23 i 25-26 grudniaKATOWICE • KOSMOS • ul. Sokolska 66 • 26 grudniaKATOWICE • CINEMA CITY Silesia • ul. Chorzowska 107 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)KONIN • CENTRUM • Pl. Niepodległości 1 • 20-22 grudniaKONIN • OSKARD • Al. 1 Maja 7 A • 25 grudniaKRAKÓW • CINEMA CITY Bonarka • ul. Kamieńskiego • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)KRAKÓW • CINEMA CITY • Kazimierz ul. Podgórska 34 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)KRAKÓW • Mikro&Mikrofalla • ul. Juliusza Lea 5 • 25 grudniaKRAKÓW • KINO POD BARANAMI • Rynek Główny 27 • 25-26 grudniaLIDZBARK WARMIŃSKI • IGNACY • ul. Słowackiego 4 • 20-22 grudniaLUBLIN • CINEMA CITY • ul. Lipowa 13 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)ŁÓDŹ • CINEMA CITY Manufaktura • ul. Drewnowska 58 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)OŁAWA • CENTRUM SZTUKI • ul. Młyńska 3 • 26 grudniaOŚWIĘCIM • PLANET CINEMA • ul. Powstańców Śląskich 1 • 26 grudniaPOZNAŃ • CINEMA CITY Plaza • ul. Kastra Drużbickiego 2 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)RUDA ŚLĄSKA • PATRIA ul. Chorzowska 3 • 20 grudniaRUDA ŚLĄSKA • CINEMA CITY • ul. 1-go Maja 310 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)RYBNIK • CINEMA CITY • ul. Raciborska 16 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)SOSNOWIEC • CINEMA CITY • ul. Sienkiewicza 2 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)STAROGARD GDAŃSKI • CINEMA CITY ul. Pomorska 7 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)ŚWIECIE • WRZOS • ul. Wojska Polskiego 139 • 18 grudniaTORUŃ • CINEMA CITY Czerwona Droga • ul. Czerwona Droga 1-6 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)WAŁBRZYCH • CINEMA CITY • ul. 1 Maja 64 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)WARSZAWA • KULTURA-REJS • ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 • 21 i 26 grudniaWARSZAWA • STACJA FALENICA • ul. Patriotów 44b • 21 i 23 grudniaWARSZAWA • CINEMA CITY • Arkadia Al. Jana Pawła II 82 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)WARSZAWA • CINEMA CITY •Galeria Mokotów • ul. Wołoska 12 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)WARSZAWA • CINEMA CITY • Promenada ul. Ostrobramska 75 C • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)WARSZAWA • CINEMA CITY Białołęka • ul. Światowida 17 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)WARSZAWA • KINOTEKA • Pl. Defilad 1 • 26 grudniaWEJHEROWO • WCK • ul. Sobieskiego 255 • 21 i 23 grudniaWROCŁAW • CINEMA CITY Wroclavia • ul. Sucha 1 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)ZIELONA GÓRA • CINEMA CITY • ul. Wrocławska 17 • 19 grudnia (dla klubu Unlimited)ŻORY • NA STARÓWCE • ul. Kościuszki 3 • 18 grudnia