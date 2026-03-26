Ruszamy na poszukiwania! Hasło i zwiastun 23. MDAG

To zawsze jeden z najważniejszych momentów przed festiwalem. Premiera zwiastuna Millennium Docs Against Gravity, w którym znajdują się spektakularne ujęcia z kilkudziesięciu festiwalowych filmów. Znamy także hasło 23. edycji MDAG! Brzmi: "Poszukiwania" i podsumowuje ponad dwie dekady rozwoju kina dokumentalnego, które polska publiczność może obserwować dzięki festiwalowi.
Tegoroczne hasło odnosi się zarówno do poszukiwania właściwej formy opowiadania o rzeczywistości, które jest nieodłączną częścią pracy dokumentalistów_ek, ale też do poszukiwania wiedzy o świecie, które charakteryzuje naszą publiczność. Wspólnie z ekipą festiwalu, twórcy i publiczność wyruszają także na inne poszukiwanie - wzajemnego zrozumienia i wspólnych wartości w czasach polaryzacji oraz niepewności. Poszukujemy rozwiązań dla problemów, które dostrzegamy w rzeczywistości - geopolitycznych, ekologicznych, społecznych czy ekonomicznych. Filmy nie zmieniają świata, ale dają świeżą perspektywę i zachęcają do działania. Wierzymy, że ludzie, którzy je oglądają, często zmieniają później rzeczywistość — mówi Mateusz Góra, szef komunikacji MDAG.
23. MDAG odbędzie się od 8 do 17 maja 2026 roku w kinach w siedmiu miastach (Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz Bydgoszczy) oraz od 19 maja do 1 czerwca online na mdag.pl! Trwa sprzedaż karnetów i akredytacji branżowych oraz medialnych na warszawską odsłonę MDAG. Ich liczba jest ograniczona. Wszystkie informacje dostępna są na stronie book.mdag.pl. 23 kwietnie rozpocznie się sprzedaż pojedynczych biletów na pokazy na mdag.pl oraz na stronach i w kasach kin festiwalowych.
Kiedy oglądam filmy ujęcie po ujęciu, nieraz czuję się, jakbym wykonywała USG. Prześwietlam filmy w poszukiwaniu napięć, emocji i prawdy, a następnie staram się złożyć je w krótką opowieść o świecie, w którym żyjemy — mówi reżyserka i montażystka Dorota Proba, która już od 10 (!) lat odpowiada za zwiastun Millennium Docs Against Gravity.
W zapowiedzi tegorocznego MDAG nie mogło zabraknąć nowego filmu legendarnego Wernera Herzoga, w którym odwiedzamy dr Steve’a Boyesa. Bohater filmu "Sny o słoniach" (Ghost Elephants), poszukuje gigantów, których istnienie owiane jest tajemnicą. W filmie "Jak głęboka jest twoja miłość?" (How Deep Is Your Love), reż. Eleanor Mortimer, młodzi naukowcy zmierzają znacznie niżej, bo aż na dno Pacyfiku, aby zbadać tajemnice morskich głębin i podjąć próbę ocalenia oceanu przed nadmierną eksploatacją minerałów. Nikolaus Geyrhalter, reżyser filmu "Był sobie śnieg" (Melt) zabiera widza w podróż do miejsc, gdzie śnieg i lód kształtują warunki ludzkiej egzystencji. Film balansuje między zachwytem a melancholią, pokazując nieuchronną utratę tego świata.
Z kolei dwie mykolożki badające lasy Meksyków zabiorą publiczność w podróż przez fascynujący świat grzybów, balansując na pograniczu sci-fi i kina dokumentalnego w filmie "Córki lasu" (Daughters of the Forest), reż. Otilia Portillo Padua. Vincent Munier, autor "Ducha śniegów", tym razem w spektakularnym wizualnie i muzycznie filmie "Pieśni lasu" (Whispers in the Woods), wyrusza – wraz ze swoim ojcem i synem – na wyprawę do dzikiej francuskiej puszczy, która jest żywym organizmem.
Zwiastun 23. MDAG zabierze nas także na Fidżi, do rodzinnego domu Iony, która po latach spędzonych w Szkocji poszukuje odpowiedzi na pytania dotyczące jej poczucia wyobcowania w Europie. W rolę Iony w filmie "U źródła światła – 11 pieśni dla Fidżi" (Heart of Light – 11 Songs for Fiji), reż. Cynthia Beatt, wciela się Tilda Swinton. Równie fascynującym miejscem jest mediolańska La Scala – legendarny teatr operowy. To nie tylko monumentalny budynek, ale także żywy organizm, w którym ambicja, marzenia, talent i doskonałość splatają się w jedno, a przekonać się o tym można, oglądając "La Scala. Moc przeznaczenia" (La Scala: The Force of Destiny), reż. Anissa Bonnefont. Miłość artystów to relacja pełna namiętności, ale i kryzysów i emocji, przekuwanych w sztukę. "Love-22-Love", film Jeroena Kooijmansa, to dziennik wideo prowadzony przez 30 lat i hołd dla ukochanej żony, przesiąknięty poetyckim językiem wizualnym. Kooijmans eksploruje w nim kwestie zdrowia psychicznego i zrozumienia siebie w relacji.
W zwiastunie zaglądamy też do świata Franta i Ondra, którzy są bliźniakami. W filmie "Dzikie szaleństwo" (Better Go Mad in the Wild), reż. Miro Remo widzimy, jak kłócą się, palą jointy, śpią pod gołym niebem i podzielają tę samą życiową filozofię. Łączące ich porozumienie zaczyna w którymś momencie zanikać. Jak poradzą sobie z nadchodzącym kryzysem swojej relacji? Z kolei film "Pod Rzymem, nad Tybrem" (Cesare Through The Time), reż. Angelo Loy opowiada o dwóch rodzinach rybaków, które od 1999 roku łowią węgorze po przeciwnych brzegach rzeki. Utrwalony przez lata porządek, oparty na rywalizacji i równowadze sił, zostaje zachwiany wraz z przybyciem młodego migranta Anwara z Bangladeszu.
Bohaterowie filmu "Ogień w nas" (A Fire There), reż. Marlene Edoyan także przechodzą przemianę. Stają u progu dorosłości i w świecie zdominowanym przez tradycję próbują wyobrazić sobie inną przyszłość. Film kreśli poruszający portret przyjaźni oraz cichego, wewnętrznego buntu, rejestrując intymne rozmowy, rytuały codzienności i motywy duchowe. Z kolei "Wiedźmy" (Hex), reż. Maja Holand, to hybrydowy eseistyczny film, z pogranicza kina dokumentalnego, performansu i feministycznego manifestu. Reżyserka splata własne doświadczenia z kolektywną pamięcią przemocy, tworząc opowieść o wstydzie, oporze i odzyskiwaniu sprawczości. Narrację filmu budują rytuały, gesty, głos i cielesna obecność bohaterek.
Zwiastun 23. MDAG zachęca nas także do poszukania odpowiedzi na pytanie, czy żyjemy w Orwellowskim świecie, a powieść "1984" stała się naszą rzeczywistością? Nominowany do Oscara® Raoul Peck pokazuje ostatnie miesiące życia Orwella, szukając źródeł społeczno-politycznych idei, które łączą jego powieść ze współczesnością w filmie "Orwell: 2 + 2 = 5". O świecie w którym żyjemy opowiada film "Co ukrywa Elon Musk?" (Elon Musk Unveiled – The Tesla Experiment), reż. Andreas Pichler. W roku 2014 Elon Musk ujawnił przed publicznością swoje plany dotyczące samochodu autonomicznego. Konsumenci nie wiedzieli, że funkcja "autopilota" Tesli jest daleka od gotowości, a nowi właściciele są wykorzystywani do jej testowania i udoskonalania. Śmiertelny wypadek na Florydzie zapoczątkował długotrwały proces sądowy, mający na celu pociągnięcie Tesli do odpowiedzialności.