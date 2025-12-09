Ruszył ArteKino Festival! 11 filmów młodych reżyserów za darmo w internecie

Rozpoczął się ArteKino Festival 2025. Wydarzenie, organizowane już po raz dziesiąty, ponownie gromadzi europejską publiczność wokół tytułów młodych twórców, tworząc wspólną przestrzeń dialogu o współczesnych problemach naszego kontynentu. W tym roku polskiej publiczności prezentowanych jest 11 pełnometrażowych produkcji debiutujących i wschodzących reżyserów z Hiszpanii, Niderlandów, Litwy, Portugalii, Niemiec, Francji, Chorwacji i Serbii. Wszystkie obrazy są już dostępne w 32 krajach na bezpłatnej platformie streamingowej ARTE.tv. Ideą festiwalu jest budowanie europejskiej wspólnoty wartości poprzez wyobraźnię, różnorodność i udostępnianie kultury każdemu odbiorcy – również tym, którzy mają do niej utrudniony dostęp.
Nowe pokolenie europejskiego kina
ArteKino Festival stanowi miejsce poszukiwań nowego języka filmowego. Kuratorzy festiwalu koncentrują się na młodych twórcach, którzy z odwagą podejmują tematy osobiste, społeczne i tożsamościowe, wykorzystując kino jako narzędzie obserwacji współczesnego świata. Wiele prezentowanych filmów to debiuty – celem wydarzenia jest stworzenie nowej więzi między premierowymi dziełami a szeroką publicznością spragnioną świeżych, istotnych i pełnych pasji spojrzeń na aktualne problemy. Tegoroczna selekcja skupia twórców przełamujących konwencje, otwartych na eksperymenty i łączenie różnych form, a jednocześnie głęboko zakorzenionych w swoich lokalnych realiach.
Europa widziana z bliska
Filmy prezentowane w programie budują panoramę Europy widzianej z bliska: poprzez doświadczenia jednostek, rodzin i niewielkich społeczności, a także zmagania dorastania, migracji, wrażliwości ekologicznej czy napięć społecznych. Razem tworzą mapę tematów, które jednocześnie nas łączą i pokazują, że jesteśmy różni – ukazują wspólne troski i wyzwania, ale też lokalne osobliwości, z których składa się europejska mozaika. Właśnie w tej różnorodności rodzi się przestrzeń dialogu: każdy z tytułów proponuje własny sposób rozmowy ze współczesnością i z tradycją kin
Polski pejzaż w europejskim kadrze
Wśród tegorocznych tytułów na szczególną uwagę polskiej publiczności zasługuje film "Light as Feathers
" holenderskiej reżyserki Rosanne Pel
. To portret piętnastoletniego Eryka dorastającego w polskiej wsi, w tradycyjnej społeczności zajmującej się skubaniem gęsi. Reżyserka przedstawia miejsce pozornie odległe od europejskich metropolii, a jednak głęboko wpisane w puls współczesności: przestrzeń, w której codzienność odsłania napięcia między rodziną, lojalnością i potrzebą samookreślenia. W tej pozornie spokojnej rzeczywistości dojrzewa Eryk – mieszkający z matką, babcią i prababcią. Jest wychowywany bez ojca i uwikłany w toksycznie bliską relację z kontrolującą, rozgoryczoną i rozczarowaną życiem matką. Dorastając w tak ukształtowanym świecie, zaczyna utożsamiać miłość z dominacją i prawem do przemocy, co staje się widoczne, gdy zakochuje się w 13-letniej sąsiadce Klaudii i przenosi na tę relację wzorce wyniesione z domu.
Film ukazuje jak lokalna historia – spleciona z rodzinnych zależności, toksycznych uczuć i surowego krajobrazu – potrafi przemawiać uniwersalnym językiem i włączać polską prowincję w szeroki dialog europejskiego kina.
Festiwal tworzony przez widzów i dla widzów
Podczas festiwalu przyznawane są dwie nagrody: Europejska Nagroda Publiczności (20 000 euro) oraz Nagroda Młodego Jury (10 000 euro), wręczana przez jury złożone z Europejczyków w wieku 18–25 lat.
Dostęp do wszystkich filmów jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga rejestracji ani subskrypcji, a produkcje można oglądać w internecie przez cały grudzień w sześciu wersjach językowych. W ten sposób festiwal pozostaje jednym z najważniejszych projektów ARTE.tv, potwierdzając kluczowe założenie platformy, aby kultura docierała do wszystkich, a nie tylko do uprzywilejowanych odbiorców. Internet pozwala dziś dzielić się utworami audio i wideo z każdym, kto poszukuje interesujących treści – również z tymi, którzy na co dzień mają ograniczony dostęp do kultury lub czują się z wykluczeni z racji odległości od dużych ośrodków miejskich.
Link do polskiej strony festiwalu: ArteKino Festival 2025
Wszystkie filmy prezentowane w ramach festiwalu ArteKino"Arthur i Diana"
reż. Sara Summa
,
Niemcy, 2023, 108 min. "Cidade Rabat"
reż. Susana Nobre
,
Portugalia, 2023, 101 min. "Czy ktoś widział tę kobietę?"
reż. Dušan Zorić
& Matija Gluščević
,
Serbia, Chorwacja, 2022, 79 min. "Umarłem już trzy razy"
reż. Maxence Vassilyevitch
,
Francja, 2025, 64 min. "Light as Feathers"
reż. Rosanne Pel
,
Niderlandy, 2018, 85 min. "Z dala od świata"
reż. Hugo Vieira da Silva
,
współreż. Paulo Milhomens
, Portugalia, Francja, 2023, 105 min. "Maoussi"
reż. Charlotte Schiøler
,
Francja, 2024, 75 min. "Zapiski z lata"
reż. Diego Llorente
,
Hiszpania, 2023, 83 min. "Pamiętaj, żeby mrugnąć"
reż. Austėja Urbaitė
,
Litwa, 2022, 99 min. "To jej szukam"
reż. Sara Gutiérrez
,
Hiszpania, 2018, 85 min. "Who If Not Us"
reż. Nicole Medvecka
,
Niemcy, Ukraina, 2023, 66 min.
Informacja sponsorowana