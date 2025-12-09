Newsy Ruszył ArteKino Festival! 11 filmów młodych reżyserów za darmo w internecie
Ruszył ArteKino Festival! 11 filmów młodych reżyserów za darmo w internecie

https://www.filmweb.pl/news/Ruszy%C5%82+ArteKino+Festival+11+film%C3%B3w+m%C5%82odych+re%C5%BCyser%C3%B3w+za+darmo+w+internecie-164287
Ruszył ArteKino Festival! 11 filmów młodych reżyserów za darmo w internecie
Rozpoczął się ArteKino Festival 2025. Wydarzenie, organizowane już po raz dziesiąty, ponownie gromadzi europejską publiczność wokół tytułów młodych twórców, tworząc wspólną przestrzeń dialogu o współczesnych problemach naszego kontynentu. W tym roku polskiej publiczności prezentowanych jest 11 pełnometrażowych produkcji debiutujących i wschodzących reżyserów z Hiszpanii, Niderlandów, Litwy, Portugalii, Niemiec, Francji, Chorwacji i Serbii. Wszystkie obrazy są już dostępne w 32 krajach na bezpłatnej platformie streamingowej ARTE.tv. Ideą festiwalu jest budowanie europejskiej wspólnoty wartości poprzez wyobraźnię, różnorodność i udostępnianie kultury każdemu odbiorcy – również tym, którzy mają do niej utrudniony dostęp.  


Nowe pokolenie europejskiego kina


ArteKino Festival stanowi miejsce poszukiwań nowego języka filmowego. Kuratorzy festiwalu koncentrują się na młodych twórcach, którzy z odwagą podejmują tematy osobiste, społeczne i tożsamościowe, wykorzystując kino jako narzędzie obserwacji współczesnego świata. Wiele prezentowanych filmów to debiuty – celem wydarzenia jest stworzenie nowej więzi między premierowymi dziełami a szeroką publicznością spragnioną świeżych, istotnych i pełnych pasji spojrzeń na aktualne problemy. Tegoroczna selekcja skupia twórców przełamujących konwencje, otwartych na eksperymenty i łączenie różnych form, a jednocześnie głęboko zakorzenionych w swoich lokalnych realiach.


Europa widziana z bliska


Filmy prezentowane w programie budują panoramę Europy widzianej z bliska: poprzez doświadczenia jednostek, rodzin i niewielkich społeczności, a także zmagania dorastania, migracji, wrażliwości ekologicznej czy napięć społecznych. Razem tworzą mapę tematów, które jednocześnie nas łączą i pokazują, że jesteśmy różni – ukazują wspólne troski i wyzwania, ale też lokalne osobliwości, z których składa się europejska mozaika. Właśnie w tej różnorodności rodzi się przestrzeń dialogu: każdy z tytułów proponuje własny sposób rozmowy ze współczesnością i z tradycją kin


Polski pejzaż w europejskim kadrze


Wśród tegorocznych tytułów na szczególną uwagę polskiej publiczności zasługuje film "Light as Feathers" holenderskiej reżyserki Rosanne Pel. To portret piętnastoletniego Eryka dorastającego w polskiej wsi, w tradycyjnej społeczności zajmującej się skubaniem gęsi. Reżyserka przedstawia miejsce pozornie odległe od europejskich metropolii, a jednak głęboko wpisane w puls współczesności: przestrzeń, w której codzienność odsłania napięcia między rodziną, lojalnością i potrzebą samookreślenia. W tej pozornie spokojnej rzeczywistości dojrzewa Eryk – mieszkający z matką, babcią i prababcią. Jest wychowywany bez ojca i uwikłany w toksycznie bliską relację z kontrolującą, rozgoryczoną i rozczarowaną życiem matką. Dorastając w tak ukształtowanym świecie, zaczyna utożsamiać miłość z dominacją i prawem do przemocy, co staje się widoczne, gdy zakochuje się w 13-letniej sąsiadce Klaudii i przenosi na tę relację wzorce wyniesione z domu.

Film ukazuje jak lokalna historia – spleciona z rodzinnych zależności, toksycznych uczuć i surowego krajobrazu – potrafi przemawiać uniwersalnym językiem i włączać polską prowincję w szeroki dialog europejskiego kina.

Festiwal tworzony przez widzów i dla widzów


Podczas festiwalu przyznawane są dwie nagrody: Europejska Nagroda Publiczności (20 000 euro) oraz Nagroda Młodego Jury (10 000 euro), wręczana przez jury złożone z Europejczyków w wieku 18–25 lat.

Dostęp do wszystkich filmów jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga rejestracji ani subskrypcji, a produkcje można oglądać w internecie przez cały grudzień w sześciu wersjach językowych. W ten sposób festiwal pozostaje jednym z najważniejszych projektów ARTE.tv, potwierdzając kluczowe założenie platformy, aby kultura docierała do wszystkich, a nie tylko do uprzywilejowanych odbiorców. Internet pozwala dziś dzielić się utworami audio i wideo z każdym, kto poszukuje interesujących treści – również z tymi, którzy na co dzień mają ograniczony dostęp do kultury lub czują się z wykluczeni z racji odległości od dużych ośrodków miejskich.

Link do polskiej strony festiwalu: ArteKino Festival 2025.

Wszystkie filmy prezentowane w ramach festiwalu ArteKino


"Arthur i Diana"
reż. Sara Summa, Niemcy, 2023, 108 min.

"Cidade Rabat"
reż. Susana Nobre, Portugalia, 2023, 101 min.

"Czy ktoś widział tę kobietę?"
reż. Dušan Zorić & Matija Gluščević, Serbia, Chorwacja, 2022, 79 min.

"Umarłem już trzy razy"
reż. Maxence Vassilyevitch, Francja, 2025, 64 min.

"Light as Feathers"
reż. Rosanne Pel, Niderlandy, 2018, 85 min.

"Z dala od świata"
reż. Hugo Vieira da Silva, współreż. Paulo Milhomens, Portugalia, Francja, 2023, 105 min.

"Maoussi"
reż. Charlotte Schiøler, Francja, 2024, 75 min.

"Zapiski z lata"
reż. Diego Llorente, Hiszpania, 2023, 83 min.

"Pamiętaj, żeby mrugnąć"
reż. Austėja Urbaitė, Litwa, 2022, 99 min.

"To jej szukam"
reż. Sara Gutiérrez, Hiszpania, 2018, 85 min.

"Who If Not Us"
reż. Nicole Medvecka, Niemcy, Ukraina, 2023, 66 min.
