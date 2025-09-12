Ruszyła przedsprzedaż biletów na "Zamach na papieża". Film w kinach od 26 września – bilety dostępne już dziś

Z niecierpliwością czekacie na premierę ostatniego filmu duetu Linda–Pasikowski? Mamy dobrą wiadomość – już od dzisiaj, 12 września, rusza przedsprzedaż biletów na "Zamach na papieża"! Film wejdzie na ekrany kin 26 września, ale już teraz możecie zagwarantować sobie najlepsze miejsca na seans.
Dzięki wcześniejszemu zakupowi biletu nie tylko unikniecie kolejek, ale również zaczniecie już odliczanie do jednej z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Sprawdź swoje ulubione kino w okolicy i przekonaj się, czy dołączyło do akcji przedsprzedaży biletów na "Zamach na papieża"!
Nie zwlekaj – najlepsze miejsca znikają szybko!
Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz: zlikwidować Jana Pawła II.
Konstanty "Bruno" Brusicki (Bogusław Linda
) – były snajper i legenda wywiadu – zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca – Alego Agcy. Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno – i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?
Zwiastun filmu "Zamach na papieża"
Informacja sponsorowana