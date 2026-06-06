Newsy Filmy "Odyseja". Kontrowersje? Jakie kontrowersje? Film Nolana hitem przedsprzedaży
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"Odyseja". Kontrowersje? Jakie kontrowersje? Film Nolana hitem przedsprzedaży

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ruszy%C5%82a+przedsprzeda%C5%BC+filmu+Christophera+Nolana+%22Odyseja%22.+Bilety+znikaj%C4%85+w+ekspresowym+tempie-166964
&quot;Odyseja&quot;. Kontrowersje? Jakie kontrowersje? Film Nolana hitem przedsprzedaży
W ostatnich tygodniach w Internecie sporo mówiło się o kontrowersyjnych decyzjach castingowych Christophera Nolana, jeśli chodzi o widowisko fantasy "Odyseja". Teraz możemy sprawdzić, czy ten medialny chaos ma wpływ na zainteresowanie widzów samym filmem. Odpowiedź może Was zaskoczyć.

Bilety na "Odyseję" znikają w ekspresowym tempie



Sieć kinowa AMC rozpoczęła w Ameryce przedsprzedaż biletów na seanse "Odysei" w salach premium. I szybko okazało się, że narzekania na obsadzenie w roli Heleny Lupity Nyong'o nie przekładają się na rzeczywisty popyt. Jak podała właśnie sieć AMC, bilety znikają w ekspresowym tempie. Od 2022 roku żaden film hollywoodzki nie cieszył się równie dużym zainteresowaniem widzów.


Przypomnijmy, że jest to drugi etap przedsprzedaży. Pierwszy miał miejsce w lipcu ubiegłego roku. Wtedy to oferowano bilety do kin IMAX na pokazy z taśmy 70mm (Nolan nakręcił "Odyseję" w całość przy użyciu kamer IMAX). Bilety wyprzedały się praktycznie w ciągu pierwszej doby.

Przedsprzedaż na normalne pokazy ruszy za parę tygodni. "Odyseja" trafi do kin w Ameryce 20 lipca.

Wyniki przedsprzedaży znamy już po tym, jak film oficjalnie otrzymał w USA kategorię wiekową R. Jak widać to również nie ma wpływy na zainteresowanie nowym dziełem Nolana.

Zwiastun filmu "Odyseja"




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