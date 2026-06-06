"Odyseja". Kontrowersje? Jakie kontrowersje? Film Nolana hitem przedsprzedaży

W ostatnich tygodniach w Internecie sporo mówiło się o kontrowersyjnych decyzjach castingowych Christophera Nolana, jeśli chodzi o widowisko fantasy "Odyseja". Teraz możemy sprawdzić, czy ten medialny chaos ma wpływ na zainteresowanie widzów samym filmem. Odpowiedź może Was zaskoczyć.
Bilety na "Odyseję" znikają w ekspresowym tempie
Sieć kinowa AMC rozpoczęła w Ameryce przedsprzedaż biletów na seanse "Odysei
" w salach premium. I szybko okazało się, że narzekania na obsadzenie w roli Heleny Lupity Nyong'o
nie przekładają się na rzeczywisty popyt. Jak podała właśnie sieć AMC, bilety znikają w ekspresowym tempie. Od 2022 roku żaden film hollywoodzki nie cieszył się równie dużym zainteresowaniem widzów.
Przypomnijmy, że jest to drugi etap przedsprzedaży. Pierwszy miał miejsce w lipcu ubiegłego roku. Wtedy to oferowano bilety do kin IMAX na pokazy z taśmy 70mm
(Nolan
nakręcił "Odyseję
" w całość przy użyciu kamer IMAX). Bilety wyprzedały się praktycznie w ciągu pierwszej doby.
Przedsprzedaż na normalne pokazy ruszy za parę tygodni. "Odyseja
" trafi do kin w Ameryce 20 lipca.
Wyniki przedsprzedaży znamy już po tym, jak film oficjalnie otrzymał w USA kategorię wiekową R
. Jak widać to również nie ma wpływy na zainteresowanie nowym dziełem Nolana
.
Zwiastun filmu "Odyseja"