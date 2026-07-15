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Ruszyły prace na planie filmu "The Girlfriend" z gwiazdorską obsadą

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ruszy%C5%82y+prace+na+planie+filmu+%22The+Girlfriend%22+z+gwiazdorsk%C4%85+obsad%C4%85-167580
Ruszyły prace na planie filmu &quot;The Girlfriend&quot; z gwiazdorską obsadą
źródło: Getty Images
autor: Jeff Kravitz
Ruszyły zdjęcia do "The Girlfriend", nowej komedii Natalie Morales realizowanej dla XYZ Films, w której główne role zagrają Rosario Dawson oraz gwiazdor serialu "U nas w Filadelfii", Glenn Howerton. Projekt, oparty na absurdalnym pomyśle, właśnie zyskał imponującą obsadę, a twórcy ujawnili również zarys fabuły.  

O czym opowie "The Girlfriend"?



W oficjalnym opisie czytamy: Eve (Rosario Dawson) rezygnuje ze swojego idealnego życia w Nowym Jorku i przeprowadza się do Alabamy, by jej mąż Elliot (Glenn Howerton) mógł podjąć tam pracę swoich marzeń. Widząc, że jego żona czuje się nieszczęśliwa i odizolowana, Elliot potajemnie zatrudnia eskortkę (Meghann Fahy), która ma zostać jej najlepszą przyjaciółką.

GettyImages-2254765600.jpg Getty Images © Frazer Harrison



Kogo zobaczymy na ekranie?



W obsadzie, obok Rosario Dawson, znaleźli się Glenn Howerton i Meghann Fahy. Na ekranie towarzyszyć im będą również Lamorne Morris, Joshua Jackson, Stephen Root oraz Edi Patterson. Za reżyserię odpowiada aktorka i reżyserka Natalie Morales ("Lekcje języka"), natomiast scenariusz napisali Glenn Howerton i Rich Appel, znany z pracy przy serialach "Głowa rodziny" i "Simpsonowie".

Meghann Fahy zdobyła nominacje do nagrody Emmy za role w serialach "Biały Lotos" oraz "Syreny" Netfliksa. Ostatnio wystąpiła także w thrillerze studia Universal "Przyjmij / Odrzuć". Glenn Howerton zagrał u jej boku w "Syrenach", a za występ w filmie "BlackBerry" otrzymał nominację do nagrody Independent Spirit Award.


Zwiastun "Lekcje języka"



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