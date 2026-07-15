Ruszyły prace na planie filmu "The Girlfriend" z gwiazdorską obsadą

Ruszyły zdjęcia do "The Girlfriend", nowej komedii Natalie Morales realizowanej dla XYZ Films, w której główne role zagrają Rosario Dawson oraz gwiazdor serialu "U nas w Filadelfii", Glenn Howerton. Projekt, oparty na absurdalnym pomyśle, właśnie zyskał imponującą obsadę, a twórcy ujawnili również zarys fabuły.
O czym opowie "The Girlfriend"?
W oficjalnym opisie czytamy: Eve (Rosario Dawson) rezygnuje ze swojego idealnego życia w Nowym Jorku i przeprowadza się do Alabamy, by jej mąż Elliot (Glenn Howerton) mógł podjąć tam pracę swoich marzeń. Widząc, że jego żona czuje się nieszczęśliwa i odizolowana, Elliot potajemnie zatrudnia eskortkę (Meghann Fahy), która ma zostać jej najlepszą przyjaciółką.
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Kogo zobaczymy na ekranie?
W obsadzie, obok Rosario Dawson
, znaleźli się Glenn Howerton
i Meghann Fahy
. Na ekranie towarzyszyć im będą również Lamorne Morris
, Joshua Jackson
, Stephen Root
oraz Edi Patterson
. Za reżyserię odpowiada aktorka i reżyserka Natalie Morales
("Lekcje języka
"), natomiast scenariusz napisali Glenn Howerton
i Rich Appel
, znany z pracy przy serialach "Głowa rodziny" i "Simpsonowie". Meghann Fahy
zdobyła nominacje do nagrody Emmy za role w serialach "Biały Lotos
" oraz "Syreny
" Netfliksa. Ostatnio wystąpiła także w thrillerze studia Universal "Przyjmij / Odrzuć
". Glenn Howerton
zagrał u jej boku w "Syrenach
", a za występ w filmie "BlackBerry
" otrzymał nominację do nagrody Independent Spirit Award.
Zwiastun "Lekcje języka"