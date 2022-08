Ruszyły promocje Allegro Days. Sprawdźcie najciekawsze oferty

TOP promocyjnych ofert na Allegro Days

POWERBANK – taniej o 40%, teraz: 199,00 zł

Ruszyła wyprzedaż na Allegro – Allegro Days . Od dziś (poniedziałek) do 3 sierpnia (środa) możecie robić zakupy na Allegro dużo taniej – promocje sięgają nawet 45%! Allegro Days to cykliczna akcja promocyjna na Allegro, podczas której wybrani sprzedawcy oferują swoje produkty w nowych, niższych cenach. Dotyczy to ofert w takich kategoriach, jak: elektronika, dom, motoryzacja, kultura i rozrywka, ogród, moda i uroda czy dziecko. Wszystkie dostępne promocje można przeglądać na stronie TUTAJ Przygotowaliśmy dla Was zestawienie kilku najciekawszych ofert promocyjnych. Oto one.Przejdźmy do rzeczy – mamy tu trzy palniki ze stali nierdzewnej, każdy o mocy 2,1kW plus emaliowaną płytę, więc to sporo miejsca na przygotowanie kilku potraw w tym samym czasie. Boczne półki też się przydadzą, a butlę gazową można trzymać na półce na dole, nie trzeba więc jej przenosić osobno. Grill posiada wyjmowany ociekacz na tłuszcz, co zdecydowanie ułatwi utrzymanie sprzętu w czystości. Miły dodatek to zapłon piezoelektryczny, dzięki czemu grill można włączać bez używania (i wiecznego szukania) zapalniczki. Kółka natomiast sprawdzają się przy przestawianiu grilla. Brzmi jak plan na weekend.Ofertę znajdziecie TUTAJ Jest i gratka dla miłośników sportów wyczynowych. Hulajnoga, którą znajdziecie w tej ofercie, posiada niezbędne certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i wytrzymałości. Jest sztywna, trwała i lekka. Idealna do freestyle'u. Kierownica ze stali węglowej pozwala na swobodne wykonanie różnych, najtrudniejszych nawet ewolucji, w tym obrotów o 360 stopni. Nie musicie się też martwić, że przy trenowanych przez Was trickach hulajnoga wyśliźnie się Wam z rąk – jak czytamy w opisie, pewny uchwyt gwarantują komfortowe gumowe uchwyty, mocne hamulce zapewniają natomiast bezpieczną jazdę i pewność, że w czasie najwymyślniejszych ewolucji się nie przegrzeją. Wygląda na to, że na tej hulajnodze skoki oraz inne wyczyny mogą sprawić dużo radości.Ofertę znajdziecie TUTAJ Nawet nie wiemy, od czego zacząć. Wasza Barbie zasłużyła na tę restaurację. Stojąc za kontuarem baru, może obsługiwać kuchnię z grillem (na przykład upiec burgery, przygotować słodkości na obrotowej paterze albo włożyć pizzę do pieca i patrzeć, jak się rumieni!). A to wszystko witając gości. A ci na pewno z przyjemnością zasiądą w urokliwym kąciku, gdzie będą już na nich czekać zimne napoje. Jest tu też miejsce dla kelnera bądź kelnerki, Wasza Barbie nie będzie więc musiała pracować sama. W zestawie znajduje się ponad 30 akcesoriów – w tym jedzenie, krzesła, stolik i pizza zmieniająca kolor pod wpływem wody. Całość składa się natomiast w walizeczkę z uchwytem. Podróżująca Barbie będzie więc mogła zabrać swój interes ze sobą.Ofertę znajdziecie TUTAJ Wybieracie się na wycieczkę, planujecie robić zdjęcia, sprawdzać trasę i jeszcze do tego słuchać muzyki? Bez powerbenka się nie obejdzie. W tej ofercie znajdziecie uniwersalny akumulator, który w dodatku pozwala na ładowanie 3 urządzeń jednocześnie – telefonu, tabletu, słuchawek, aparatu, cokolwiek potrzebujecie; dowolność zapewniają trzy typy wejść. W opisie czytamy, że pełne ładowanie urządzenia trwa jedynie 90 minut. Bateria posiada też 7 poziomów zabezpieczeń: przed przeładowaniem, wyładowaniem, przepięciami, przegrzaniem, prądem przetężeniowym, krótkimi spięciami i polem elektromagnetycznym, co daje ochronę zarówno samej baterii, jak i ładowanych urządzeń. Jest też niewielki, lekki, a do zestawu dołączony jest futerał ochronny. Wszystkie niezbędne szczegóły i parametry urządzenia znajdziecie pod linkiem.Ofertę znajdziecie TUTAJ W tej ofercie znajdziecie szczoteczkę Oral-B, która wykonuje 7600 oscylacyjnych ruchów na minutę (za nas!), co zapewnia dokładne czyszczenie, usuwanie płytki nazębnej i wybielanie. Końcówka szczoteczki dostosowuje się do każdego zęba, delikatnie usuwając przebarwienia. W szczoteczkę zbudowany jest funkcjonalny timer, nie pomylicie się więc już, ile to 2 i pół minuty. Do szczoteczki Oral-B Vitality pasuje wiele różnych końcówek Oral-B, co daje wiele możliwości w zależność od pożądanego efektu. W promocyjnym zestawie znajduje się 8 dodatkowych końcówek, plastykowa osłonka na końcówkę oraz wykałaczki z nicią dentystyczną i wyciskacz do pasty w kształcie ust. Sprawdźcie sami.Ofertę znajdziecie TUTAJ Wszystkie promocyjne oferty w ramach Allegro Days znajdziecie pod linkiem TUTAJ