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Ruszyły przygotowania do ekranowej opowieści o Annie Jantar

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Ruszy%C5%82y+przygotowania+do+ekranowej+opowie%C5%9Bci+o+Annie+Jantar-169382
Ruszyły przygotowania do ekranowej opowieści o Annie Jantar
źródło: Materiały prasowe
autor: A. Kubiak
Rozpoczęły się przygotowania do filmu "JANTAR". To produkcja inspirowana życiem i historią Anny Jantar. Pierwszym krokiem w realizacji projektu jest ogólnopolski casting do roli jednej z największych gwiazd polskiej muzyki. Za reżyserię filmu odpowiada Daniel Jaroszek, producentem filmu jest Robert Kijak, a opiekę artystyczną nad projektem objęła Natalia Kukulska, autorami scenariusza są Daniel Jaroszek i Tatiana Zawrzykraj–Kutz.

Poszukiwania odtwórczyni głównej roli są jednym z pierwszych etapów prac nad produkcją i szansą na odkrycie nowego talentu, który zmierzy się z wyjątkowym aktorskim i muzycznym wyzwaniem. Do udziału w ogólnopolskim castingu zaproszone są kobiety w wieku 18 - 35 lat. Zgłoszenia można przesyłać do 20 listopada za pośrednictwem strony casting.jantarfilm.com, na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym przygotowana scena do odegrania.

Opiekę artystyczną nad filmem objęła Natalia Kukulska, córka Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego. Film opowie o relacji jej rodziców – ich miłości, wspólnej drodze artystycznej i wyzwaniach, z jakimi mierzyli się w życiu prywatnym i zawodowym.

To bardzo ekscytujący i jednocześnie niezwykle emocjonalny moment, ponieważ od dawna mówi się o powstaniu filmu fabularnego o mojej mamie, a wokół tej produkcji narosło wiele spekulacji. Jako jej córka musiałam podejść do tego tematu z dużą rozwagą i wrażliwością, bo ta historia jest też częścią historii naszej rodziny — mojej mamy i taty. Jednocześnie ważna jest dla mnie prawda i nie boję się jej, choć wiem, że opowiadanie o tak bliskiej mi osobie wymaga szczególnej uważności. Wierzę, że ten film sprawi, że pamięć o jej życiu i przepięknych piosenkach, które po sobie zostawiła, przetrwa dla kolejnych pokoleń i na nowo przybliży jej postać widzom. Dla mnie osobiście jest to bardzo wzruszający moment i jestem niezwykle ciekawa, jak ta historia zostanie pokazana na ekranie. Jednocześnie otwiera się przede mną nowy, piękny rozdział muzyczny, ponieważ wraz z moim mężem, Michałem Dąbrówką, i synem, Janem Dąbrówką, będziemy odpowiedzialni za warstwę muzyczną filmu.

Szukamy osoby, która nie tylko zmierzy się z rolą tak rozpoznawalnej artystki, ale przede wszystkim pozwoli widzom uwierzyć w Annę jako bohaterkę naszej historii – mówi Robert Kijak, producent filmu i dodaje: Rozpoczęcie przygotowań i ogłoszenie castingu to dla nas ważny moment. Historia Anny Jantar ma ogromny potencjał filmowy i emocjonalny. Jej muzyka jest ponadczasowa, ale chcemy przede wszystkim opowiedzieć o tym jaka była - o miłości, ambicjach, cenie sukcesu i potrzebie niezależności. To opowieść, która może połączyć pokolenia i pozwolić odkryć Annę Jantar na nowo.

Reżyserem filmu jest Daniel Jaroszek, który w swojej twórczości stawia na autentyczność emocji i uważne spojrzenie na bohaterów. W "Jantar" chce zajrzeć za kulisy życia artystki:

Anna Jantar jest postacią, którą wielu z nas zna z piosenek czy archiwalnych występów. Mnie interesuje to, co znajdowało się poza kadrem. Kim była kiedy gasły światła sceny, o czym marzyła, czego się bała i jakich wyborów musiała dokonywać.

Zdjęcia do filmu rozpoczną się 2027 roku.

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