Zelda i Link na planie filmu. Fani pytają: Czy to ekranizacja "Breath of the Wild"?

W Nowej Zelandii trwają już prace nad widowiskiem fantasy "The Legend of Zelda". Z planu wyciekły pierwsze materiały wideo i fani już mają całą masę pytań.

Tak wygląda filmowy Link i Zelda



Przypomnijmy, że film "The Legend of Zelda" to kinowa produkcja inspirowana cyklem gier wideo. Pierwsza gra trafiła na rynek w drugiej połowie lat 80. Została stworzona przez Shigeru Miyamoto i Takashiego Tezukę. Od tamtej pory doczekała się wielu kontynuacji. Najnowszą z nich jest "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom".

Na wyciekłych materiałach widoczni są Benjamin Evan Ainsworth jako Link oraz Bo Bragason jako Księżniczka Zelda. Jest też trzecia postać, którą prawdopodobnie gra Dichen Lachman. Zobaczcie sami:





Materiały wywołały wiele spekulacji. Najwięcej wywołuje kostium Zeldy, który przypomina ten z gry "The Legend of Zelda: Breath of the Wild". Ponieważ oficjalnie o fabule niewiele wiadomo, ten kostium przyjęto jako wskazówkę, że być może film będzie inspirowany właśnie tą grą.

Debata trwa również na temat tego, kogo w filmie gra Dichen Lachman (jeśli to jest w ogóle ona). Najpopularniejsza teoria wskazuje na Impę, czyli strażniczkę i doradczynię Zeldy.

Za film odpowiada reżyser cyklu "Więzień labiryntu" Wes Ball oraz scenarzysta "Jurassic World" Derek Connolly.

Zwiastun gry "The Legend of Zelda: Breath of the Wild"




