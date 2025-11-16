Zelda i Link na planie filmu. Fani pytają: Czy to ekranizacja "Breath of the Wild"?

W Nowej Zelandii trwają już prace nad widowiskiem fantasy "The Legend of Zelda". Z planu wyciekły pierwsze materiały wideo i fani już mają całą masę pytań.
Tak wygląda filmowy Link i Zelda
Przypomnijmy, że film "The Legend of Zelda" to kinowa produkcja inspirowana cyklem gier wideo.
Pierwsza gra trafiła na rynek w drugiej połowie lat 80. Została stworzona przez Shigeru Miyamoto
i Takashiego Tezukę
. Od tamtej pory doczekała się wielu kontynuacji. Najnowszą z nich jest "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
".
Na wyciekłych materiałach widoczni są Benjamin Evan Ainsworth
jako Link oraz Bo Bragason
jako Księżniczka Zelda. Jest też trzecia postać, którą prawdopodobnie gra Dichen Lachman
. Zobaczcie sami:
Materiały wywołały wiele spekulacji. Najwięcej wywołuje kostium Zeldy
, który przypomina ten z gry "The Legend of Zelda: Breath of the Wild
". Ponieważ oficjalnie o fabule niewiele wiadomo, ten kostium przyjęto jako wskazówkę, że być może film będzie inspirowany właśnie tą grą.
Debata trwa również na temat tego, kogo w filmie gra Dichen Lachman
(jeśli to jest w ogóle ona). Najpopularniejsza teoria wskazuje na Impę, czyli strażniczkę i doradczynię Zeldy.
Za film odpowiada reżyser cyklu "Więzień labiryntu
" Wes Ball
oraz scenarzysta "Jurassic World
" Derek Connolly
.
Zwiastun gry "The Legend of Zelda: Breath of the Wild"