Trwają zdjęcia do serialu "Prison Break: Black Creek". Hulu pokazało dwie zapowiedzi

Fani "Prison Break" mają powody do radości. Hulu rozpoczęło zdjęcia do nowej odsłony popularnego cyklu. Serial nosi tytuł "Prison Break: Black Creek", a wraz z informacją o rozpoczęciu produkcji pokazano dwa teasery.
Nowe "Prison Break" w drodze
Materiał nie zdradza jeszcze zbyt wiele. Widzimy pomieszczenie w więzieniu, a metalowy stolik stojący przy ścianie może sugerować, że ktoś próbuje przedostać się przez znajdującą się za nim przeszkodę. W drugim nagraniu pojawia się kobieta, która desperacko uderza w szybę.
"Prison Break: Black Creek
" będzie rozgrywać się w tym samym uniwersum co oryginalny serial, ale przedstawi zupełnie nowych bohaterów. W głównej roli wystąpi Emily Browning
, a w obsadzie znaleźli się również Lukas Gage
, Drake Rodger
, Clayton Cardenas
, JR Bourne
, Georgie Flores
, Kelli Berglund
i Myles Bullock
. Do produkcji dołączyli ostatnio także Noah Emmerich
, Catfish Jean
, Augie Duke
, Brad Beyer
, Greg Vrotsos
, Daniel David Stewart
i Michael Mosley
.
Według opisu fabuły główną bohaterką będzie była żołnierka, która podejmuje pracę jako funkcjonariuszka więzienna w jednym z najniebezpieczniejszych zakładów karnych w USA. Kobieta będzie chciała udowodnić, jak daleko jest w stanie się posunąć dla osoby, którą kocha. Nowa seria ma być przy tym znacznie mroczniejsza od oryginału.
Za "Prison Break: Black Creek
" odpowiada Elgin James
, pełniący funkcję scenarzysty i showrunnera. Producentem wykonawczym jest między innymi Paul Scheuring
, twórca oryginalnego "Prison Break" (w Polsce znanego jako "Skazany na śmierć
").
Nowa produkcja Hulu powstaje od 2024 roku. Początkowo zamówiono odcinek pilotażowy, a jesienią ubiegłego roku projekt otrzymał zamówienie na pełny sezon. Data premiery jest jeszcze nieznana.
"Skazany na śmierć: Sequel" - zwiastun"