Newsy Seriale Trwają zdjęcia do serialu "Prison Break: Black Creek". Hulu pokazało dwie zapowiedzi
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Trwają zdjęcia do serialu "Prison Break: Black Creek". Hulu pokazało dwie zapowiedzi

CBR / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ruszy%C5%82y+zdj%C4%99cia+do+serialu+%22Prison+Break%3A+Black+Creek%22.+Hulu+pokaza%C5%82o+dwie+zapowiedzi-168549
Trwają zdjęcia do serialu &quot;Prison Break: Black Creek&quot;. Hulu pokazało dwie zapowiedzi
Fani "Prison Break" mają powody do radości. Hulu rozpoczęło zdjęcia do nowej odsłony popularnego cyklu. Serial nosi tytuł "Prison Break: Black Creek", a wraz z informacją o rozpoczęciu produkcji pokazano dwa teasery.

Nowe "Prison Break" w drodze



Materiał nie zdradza jeszcze zbyt wiele. Widzimy pomieszczenie w więzieniu, a metalowy stolik stojący przy ścianie może sugerować, że ktoś próbuje przedostać się przez znajdującą się za nim przeszkodę. W drugim nagraniu pojawia się kobieta, która desperacko uderza w szybę.




"Prison Break: Black Creek" będzie rozgrywać się w tym samym uniwersum co oryginalny serial, ale przedstawi zupełnie nowych bohaterów. W głównej roli wystąpi Emily Browning, a w obsadzie znaleźli się również Lukas Gage, Drake Rodger, Clayton Cardenas, JR Bourne, Georgie Flores, Kelli Berglund i Myles Bullock. Do produkcji dołączyli ostatnio także Noah Emmerich, Catfish Jean, Augie Duke, Brad Beyer, Greg Vrotsos, Daniel David Stewart i Michael Mosley.

Według opisu fabuły główną bohaterką będzie była żołnierka, która podejmuje pracę jako funkcjonariuszka więzienna w jednym z najniebezpieczniejszych zakładów karnych w USA. Kobieta będzie chciała udowodnić, jak daleko jest w stanie się posunąć dla osoby, którą kocha. Nowa seria ma być przy tym znacznie mroczniejsza od oryginału.




Za "Prison Break: Black Creek" odpowiada Elgin James, pełniący funkcję scenarzysty i showrunnera. Producentem wykonawczym jest między innymi Paul Scheuring, twórca oryginalnego "Prison Break" (w Polsce znanego jako "Skazany na śmierć").

Nowa produkcja Hulu powstaje od 2024 roku. Początkowo zamówiono odcinek pilotażowy, a jesienią ubiegłego roku projekt otrzymał zamówienie na pełny sezon. Data premiery jest jeszcze nieznana.

"Skazany na śmierć: Sequel" - zwiastun"



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