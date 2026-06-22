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Ruszyły zdjęcia do serialu "Słoneczna. Poza ciszą". To opowieść o psychoterapii

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Ruszyły zdjęcia do serialu &quot;Słoneczna. Poza ciszą&quot;. To opowieść o psychoterapii
Ruszyły zdjęcia do serialu „Słoneczna. Poza ciszą” – pierwszej polskiej produkcji tak szeroko podejmującej temat psychoterapii. 

Z początkiem czerwca rozpoczął się plan zdjęciowy nowego serialu TVP VOD Original. „Słoneczna. Poza ciszą” opowiada o społeczności niewielkiego miasteczka, w którym rozmowa o zdrowiu psychicznym wciąż budzi lęk przed oceną, plotkami i społecznym wykluczeniem. Produkcja pokazuje, jak krok po kroku mieszkańcy uczą się mówić o kryzysie, stracie, samotności i potrzebie wsparcia. W rolach głównych Barbara Liberek, Filip Gurłacz, Jacek Knap, Agnieszka Suchora, Waleria Gorobets, Magdalena Walach i Łukasz Nowicki


Premiera jesienią wyłącznie w TVP VOD. 

"Słoneczna. Poza ciszą" to codzienny serial obyczajowy o młodej psychoterapeutce, która próbuje odnaleźć swoje miejsce w zamkniętej społeczności małego miasteczka. Lena Majewska przyjeżdża do rodzinnej miejscowości narzeczonego, by wspólnie z nim otworzyć pierwszą w okolicy poradnię psychologiczną. 

Pomimo osobistej tragedii Lena decyduje się zostać i prowadzić gabinet mimo dystansu mieszkańców oraz chłodnego przyjęcia ze strony rodziny. W miejscu, gdzie psychoterapia wciąż budzi wstyd i lęk przed oceną, musi krok po kroku zdobywać zaufanie ludzi, którzy nie wierzą ani w jej metody, ani w sens rozmowy o problemach psychicznych. 

Każda historia pacjentów staje się nie tylko osobnym dramatem, ale też cegiełką w przemianie całej społeczności. „Słoneczna” to opowieść o stracie, odwadze i sile wspólnoty – o tym, że proszenie o pomoc nie jest słabością, lecz wyrazem troski o siebie i bliskich. 

Słoneczna. Poza ciszą” będzie jednym z pierwszych polskich seriali codziennych, w których psychoterapia i zdrowie psychiczne stanowią nie tylko tło wydarzeń, ale centralny temat opowieści. Chcemy pokazać zarówno indywidualne historie bohaterów, jak i społeczne mechanizmy, które utrudniają szukanie pomocy psychologicznej, szczególnie poza dużymi miastami – mówi reżyser Jarosław Banaszek.  

– Jednym z podstawowych zadań mediów publicznych jest podejmowanie tematów ważnych społecznie i tworzenie przestrzeni do rozmowy o wyzwaniach, z którymi mierzą się Polacy. Zdrowie psychiczne należy dziś do najistotniejszych z nich, a jednocześnie w wielu środowiskach nadal pozostaje obszarem obciążonym stereotypami i nieufnością. „Słoneczna. Poza ciszą” to serial – pierwszy w historii TVP VOD Original – który poprzez angażującą historię może pomóc oswajać ten temat, zachęcać do szukania wsparcia i budować większą społeczną wrażliwość. Właśnie takie projekty wpisują się w misję Telewizji Polskiej jako nadawcy publicznego – dodaje Tomasz Sygut, Dyrektor Generalny TVP. 

Za produkcję odpowiada Agencja Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej. 

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