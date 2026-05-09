Ruszyliśmy w świat! Sobota i niedziela na 23. MDAG

Wczorajsze seanse przeniosły nas do najróżniejszych zakątków świata. Od Iranu, przez Szwecję i Białoruś aż po Nowy Jork. Wieczorem odwiedziliśmy Warszawę i bawiliśmy się, jakby 2016 nadal trwał. Po seansie "Wszystkich nieprzespanych nocy" nie zabrakło nostalgicznych wspomnień. Mamy jednak nadzieję, że pomimo nieprzespanej nocy zobaczymy Was dzisiaj w kinach.
Obserwując stolicę z drugiego piętra Pałacu Kultury, sami wyczekujemy, aż ruszymy na wybrane przez nas filmy. Wy macie to szczęście, że weekend ma dwa dni a seanse trwają od rana do wieczora.
Widzimy, jak spotykacie się w kinach i rozmawiacie o tym, co obejrzeliście. Cieszymy się, że jesteście, bo to wasza energia tworzy MDAG
. Jeśli chcecie podzielić się swoimi wrażeniami z szerszym gronem, pamiętajcie, że po wielu seansach macie możliwość porozmawiania z twórcami oraz bohaterami filmów.
Nie możemy też doczekać się jutra. Odwiedzi nas autor kultowego "Trainspotting
" . Po pokazie "Irvine Welsh. Rzeczywistość to za mało
" zostańcie na spotkanie z reżyserem Paulem Sngiem
i legendarnym pisarzem, który w filmie poszukuje metody, żeby dowiedzieć się, co czeka nas po śmierci. Pomagają mu w tym najróżniejsze substancje…
SOBOTA Sobota 9 maja | 13:45 | KINOTEKA 3
Pokaz filmu "Bugboy
" Lucasa Paleocrassasa
+ spotkanie z reżyserem
Film opowiada historię nieśmiałego nastolatka, który po rozwodzie rodziców nawiązuje głęboką więź ze świerszczem o imieniu Isabella. Międzygatunkowa przyjaźń staje się katalizatorem przemiany bohatera filmu, pokazując, że nawet najmniejsze stworzenia mogą pomóc odnaleźć swoje miejsce na Ziemi. Fascynacja światem owadów otwiera drzwi do lekcji o zaufaniu, przyjaźni i dorastaniu. Realistyczne obrazy zostają ujęte w ramy metaforycznego tonu baśni, przedstawiając konfrontację młodego Yorgosa ze swoimi lękami.
Po seansie odbędzie się spotkanie z reżyserem Lucasem Paleocrassasem
. Sobota 9 maja | 16:00 | KINOTEKA 3
Jedyna projekcja zwycięskiego filmu pierwszego w historii Dokumentalnego Grand Prix FIPRESCI, "Fiume o morte!
" Igora Bezinovića
+ spotkanie z reżyserem
Film odtwarza wydarzenia z 1919 roku: przedstawia jeden z najbardziej niezwykłych eksperymentów politycznych XX wieku. Gabrielle D’Anunzio – włoski poeta-wojownik zajmuje miasto Fiume (dziś Rijekę, Chorwacja), rozpoczynając 16-miesięczną, krwawą okupację. Fascynujący portret ultranacjonalistycznych poglądów D’Annunzio staje się refleksją nad wpływem przeszłości na kształtowanie się dzisiejszego społeczeństwa. Jak trafnie zauważa jeden z rozmówców: "Niestety wciąż tacy ludzie istnieją, tylko nie wiemy, kim są". Przeszłość ożywa, a fakty splatają się w hybrydowej wizji Bezinovića, misternie łączącego archiwalne nagrania i wywiady ze współczesnymi rekonstrukcjami. Produkcja została nagrodzona 7 maja na Gali Otwarcia 23. MDAG
Dokumentalnym Grand Prix FIPRESCI.
Po projekcji filmu odbędzie się spotkanie z reżyserem Igorem Bezinovićem
. Sobota 9 maja | 18:15 | KINOTEKA 4
Projekcja filmu dokumentalnego "Poza kadrem
" Arnaudem Alainem
+ spotkanie z reżyserem
Fotograf Dimitri mierzy się z najgorszym koszmarem w świecie swojej profesji – utratą wzroku. Aparat staje się jego tarczą oraz mieczem w walce z nieuniknionym, tragicznym obliczem losu. Odkrywa moc innych zmysłów, wędrując ulicami Paryża, Nowego Jorku i innych miejsc, napotykając na swojej drodze intrygujące postacie. Paradoksalnie, postępująca choroba pomaga Dimitriowi odkryć to, co skrywa pamięć oraz to, co niewidoczne dla oka, otwierając nowe refleksje na temat postrzegania rzeczywistości i relacji międzyludzkich. Film opowiada nie tylko o sztuce fotografii, lecz również o szukaniu sensu spojrzenia – także wtedy, gdy zmysł wzroku przestaje działać prawidłowo.
Po seansie odbędzie się spotkanie z reżyserem Arnaudem Alainem
. Sobota 9 maja | 18:30 | KINOTEKA 2
Pokaz filmu dokumentalnego "Prawie na zawsze
" Lią Hietalą
, Hannah Reinikainen
+ spotkanie z reżyserkami i producentką
Historia o pięciu latach formacyjnych grupy bliskich przyjaciół w Sztokholmie. Ich więź zostaje wystawiona na próbę, gdy próbują odnaleźć się w dorosłości, mierząc się z przyjaźnią, miłością i poszukiwaniem własnej tożsamości. Zżyta ekipa przemierza miasto jeżdżąc na rolkach i rozmawiając. Ulotne plotki, pierwsze złamane serca oraz pytania o zgodę i cancel culture zaczynają testować ich relacje. Film pokazuje trud i burzliwość dorastania oraz portret pokolenia kształtującego się w obliczu szybkich zmian społecznych.
Po projekcji filmu odbędzie się spotkanie z reżyserkami Lią Hietalą
i Hannah Reinikainen
oraz producentką Melissą Lindgren
. Sobota 9 maja | 20:45 | KINOTEKA 2
Pokaz filmu dokumentalnego "Love-22-Love
" Jeroena Kooijmansa
+ spotkanie z reżyserem
Holenderski artysta Jeroen Kooijmans
prowadzi przez ponad 30 lat dziennik wideo przedstawia dokumentując swoją miłością, sztukę i zmagania ze stanami psychotycznymi. Jeroen próbuje pokonać własne demony poprzez twórczość, a jednocześnie składa hołd swojej żonie – Elspeth Diederix
. Film jest zarazem intymnym pamiętnikiem, pełnym niezwykłych wideo-artów, ale również listem miłosnym Kooijmansa
do Diederix
.
Po seansie będzie możliwość uczestniczenia w spotkaniu z reżyserem Jeroenem Kooijmansem
. Sobota 9 maja | 17:30 | KINOMUZEUM
Projekcja dokumentu "Rozdział z życia Davida Wojnarowicza, 1989-1991. Autoportret w 23 rundach" + projekcja shortu "Janine" + dyskusja
"Rozdział z życia Davida Wojnarowicza , 1989-1991. Autoportret w 23 rundach
Esej filmowy Marion Scemamy, przedstawiający Davida Wojnarowicza
- malarza, rzeźbiarza, fotografa, performera i reżysera kina transgresji - jednej z czołowych postaci nowojorskiej sceny artystycznej lat 80. XX wieku. Opowiada o bujnym, intensywnym życiu artysty, od czasów jego dzieciństwa, aż po momenty tuż przed zbliżającą się śmiercią. Film opiera się na pięciogodzinnym wywiadzie Sylvère’a Lotringera
z Wojnarowiczem
w 1989 roku. Część z wykorzystanych w filmie archiwaliów została zaprezentowana po raz pierwszy.
"Janine
"
Film zadaje pytanie o to, w jaki sposób białe społeczeństwo naznacza kategorią "rasy" i jak wyrażane są uprzedzenia związane z homoseksualną orientacją. Reżyserka, Cheryl Dunye
, wciela się w filmową bohaterkę przywołując wydarzenia i emocje osadzone w konwencji fabularnej. "Janine" nie jest filmem jednoznacznie dokumentalnym – sposób prowadzenia historii, oscylujący między surowymi faktami i fikcją, pozwala reżyserce wymknąć się jednoznacznym kategoryzacjom jej osoby i tożsamości.
Po seansie będzie możliwość uczestniczenia w spotkaniu z reżyserem Jeroenem. Po pokazie o twórczości Davida Wojnarowicza
i Cheryl Dunye
będzie możliwość uczestniczenia w dyskusji dotyczącej amerykańskiej historii aktywizmu queerowego. Wystąpią goście: dr Jędrzej Burszta i dra Krystyna Mazur.
NIEDZIELA Niedziela 10 maja | 11:45 | Iluzjon Stolica |
Z MALUCHEM NA MDAG: pokaz filmu "Tajemniczy prezent
"
Partner: Ładnebebe
Podczas tegorocznej edycji festiwalu zapraszamy rodziców i opiekunów z niemowlętami oraz dziećmi do 4. roku życia na pokazy przygotowane z myślą o najmłodszych widzach. Seanse odbywają się w warunkach dostosowanych do potrzeb dzieci – z delikatnym oświetleniem na sali i przyciszonym dźwiękiem. Mają przyjazny, swobodny charakter, tak aby opiekunowie mogli komfortowo uczestniczyć w projekcji razem z maluchami.
Dzieci uczestniczą w pokazach bezpłatnie.
Od ponad 20 lat w Boże Narodzenie do domu Sandnesów trafia tajemnicza paczka z Arendal. Gdy nadawca wciąż pozostaje nieznany, wnuki Edle i Brage rozpoczynają śledztwo. Rodzinna zagadka prowadzi do historii o pamięci i rodzinnych więziach. Niedziela 10 maja | 14:00 | KINOMUZEUM (MSN) |
Projekcja filmu "Proszę nie siadać" oraz spotkanie po filmie z Wojciechem Plewińskim
(bohater), Piotrem Małeckim (reżyser) i Katarzyną Sagatowską (pomysłodawczyni filmu) Wojciech Plewiński
, wybitny fotograf, przygotowuje wystawę, podróżując śladami swoich prac. Towarzyszą mu żona Anna, syn Maciek i kuratorka Katarzyna. Wyprawa do miejsc takich jak Teatr Studio, Nowa Huta, Kalatówki, Zalew Rożnowski czy Biebrza staje się pretekstem do wspomnień, analizy twórczości i konfrontacji z przeszłością. Rodzinne wyjazdy to nie tylko nostalgia, ale też czas trudnych rozliczeń. Czas spędzony z najbliższymi pozwala jednak na nowo budować bliskość.
Po projekcji filmu odbędzie się spotkanie z Wojciechem Plewińskim
, Piotrem Małeckim i Katarzyną Sagatowską. Niedziela 10 maja | 14:45 | KINOTEKA 2 |
Projekcja filmu "Na niebieskiej drodze - historia Edny O’Brien
" + spotkanie z reżyserką Sinead O’Shea
"Na niebieskiej drodze - historia Edny O’Brien
" to intymny portret życia kobiety – jednej z najważniejszych irlandzkich pisarek XX wieku. Film ukazuje jej niezwykłą karierę: od kontrowersyjnej debiutanckiej powieści "The Country Girls", która w 1960 roku wywołała skandal w konserwatywnej Irlandii, po życie pełne sukcesów, romansów, luksusu i osobistych strat. Wykorzystując osobiste dzienniki O’Brien
, czytane przez nominowaną do Oscara® Jessie Buckley
, oraz komentarze takich pisarzy, jak Gabriel Byrne
i Walter Mosley
, film tworzy szczere świadectwo jej życia.
Po seansie z widzkami i widzami spotka się reżyserka Sinead O’Shea
. Niedziela 10 maja | 15:00 | KINOTEKA 7 |
Projekcja filmu "Kłopotliwy niedźwiedź
" + spotkanie po filmie: Jack Weiseman
(reżyser) i Gabriela Osio Vanden
(reżyserka)
Niedźwiedź polarny zmuszony jest poruszać się w świecie turystów, strażników przyrody i myśliwych w małej kanadyjskiej miejscowości. Bywa postrzegany jako utrapienie, a granice tego, kto naprawdę należy do wspólnego krajobrazu, stają się niejasne. Churchill w Manitobie, pieszczotliwie nazywane "Światową Stolicą Niedźwiedzi Polarnych", staje się tłem dla filmu, który ukazuje napiętą koegzystencję ludzi i niedźwiedzi. Narracja prowadzona jest oczami inuickiego narratora, którego obserwacje trudno sprowadzić do prostych wniosków. Podważając konwencje tradycyjnych filmów przyrodniczych i stawiając konfrontację ponad moralizowanie, obraz skłania do ponownego przemyślenia roli dzikiej przyrody w roli widowiska.
Po projekcji z widzkami i widzami spotka się reżyser Jack Weiseman
i reżyserka Gabriela Osio Vanden
.
Film dostępny jest z audiodeskrypcją (AD) i z polskim lektorem. Odbędą się również pokazy z napisami dla osób niesłyszących i słabosłyszących (SDH)
Pełną listę wydarzeń oraz więcej informacji znajdziesz w zakładce "dostępność". Niedziela 10 maja | 18:00 | KINOTEKA 1 |
Projekcja filmu "Irvine Welsh. Rzeczywistość to za mało
" + spotkanie po filmie: Paul Sng
, reżyser oraz Irvine Welsh
, bohater
Film ukazuje autora "Trainspotting
" jako równie zabawnego, bystrego i bezkompromisowego w dzieciństwie w Leith, jak i później – w czasach sławy, podczas podróży oraz halucynogennych przygód w Kanadzie. Nie mówi wiele o warsztacie pisarskim ani nie chwali się świadomością autora, jak wielu mniej utalentowanych pisarzy. Film pokazuje go jako pasjonata muzyki i sportu, który stawia je na równi z literaturą. Irvine Welsh
to pisarz świadomy swojej śmiertelności, akceptujący upływ czasu i otwarty na odkrywanie nowych ścieżek.
Po seansie odbędzie się spotkanie z Irvinem Welshem
i reżyserem Paulem Sngiem
. Niedziela 10 maja | 20:30 | Luna A |
Projekcja filmu "Syn uzdrowiciela" + dyskusja po filmie: Filmoterapia o pokusie duchowego uzdrowienia
Słynny, charyzmatyczny szaman i duchowy uzdrowiciel, podrywacz i hedonista, André Malby miał według wielu nadprzyrodzone i lecznicze moce. Jego syn, Mathurin "Mathu" Malby, racjonalny lekarz, nie podziela tej wiary i stał się całkowitym przeciwieństwem ojca. Ta pozorna równowaga zaczyna się chwiać, kiedy znana hiszpańska aktorka Anna, przekonuje go, że jego ojciec telepatycznie uratował jej życie. Spotkanie zmusza Mathu do konfrontacji z dziedzictwem ojca, rodzinną traumą i własnymi przekonaniami, przenosząc go w przestrzeń, gdzie wiara, magia i nauka wchodzą ze sobą w dialog. Kręcony przez kilka lat film przekracza granice klasycznego kina dokumentalnego, balansując między obserwacją a intymnym uczestnictwem.
Po seansie odbędzie się dyskusja z psycholożkami, psychologami i psychoterapeut(k)ami, w tym z Agnieszką Łabędzką, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną i ekspertką Wellbee. Rozmowę poprowadzi Martyna Harland, psycholożka i twórczyni projektu Filmoterapia.pl.