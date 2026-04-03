Ryan Gosling NIE ZAGRA w nowym filmie twórców "Wszystko wszędzie naraz"

Deadline
Szybko poszło. Zaledwie tydzień temu po Internecie rozeszła się wieść, że Ryan Gosling będzie gwiazdą nowego filmu twórców "Wszystko wszędzie naraz". Teraz portal Deadline ogłasza, że jednak Gosling nie wystąpi w filmie.

Dlaczego Ryan Gosling nie zagra u dwóch Danieli?



O nowym projekcie Daniela Kwana i Daniela Scheinerta na razie praktycznie nic nie wiemy. Pewne jest tylko to, że obraz będzie kręcony latem w Kalifornii, który to stan dał produkcji dofinansowanie.

I to właśnie letni termin kręcenia zdjęć miał być powodem, dla którego Gosling musiał odmówić. Nie udało się wypracować takiego harmonogramu prac, który mógł być zaakceptowany przez gwiazdora.

Teraz dwaj Danielowie muszą szybko znaleźć nową gwiazdę projektu, jeśli mają ruszyć ze zdjęciami zgodnie z planem. Portal Deadline nie przewiduje, by mieli z tym większe problemy. Ponoć jest to rola, którą każdy hollywoodzki aktor chciałby zagrać.

