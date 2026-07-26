Plotki były prawdziwe! Ryan Gosling dołącza do uniwersum Marvela

Jak się okazało, to była najgorzej skrywana tajemnica Marvela od lat. Jak głosiły plotki, tak zostało to potwierdzone w sobotę na Comic-Conie w San Diego. Ryan Gosling dołącza do uniwersum Marvela.
Po 17 latach Ghost Rider wróci do kin
Zgodnie z przeciekami Ryan Gosling
zagra główną rolę w widowisku "Ghost Rider"
. Jego premiera planowana jest na 2028 roku.
Będzie to wiosna lub lato, ponieważ w grudniu 2028 roku do kin trafi "Czarna Pantera 3". Ryan Gosling
zagra więc Ghost Ridera
. Jednak podczas prezentacji na Comic-Conie nie podano żadnych szczegółów. Nie jest więc jasne, czy na pewno chodzi o najsłynniejszą komiksową wersję, czyli Johhny'ego Blaze'a. Postać wcześniej grał Nicolas Cage
w dwóch filmach kinowych. Ostatni z nich pochodzi z 2011 roku.
Ghost Rider pojawił się później w serialu Marvela "Agenci T.A.R.C.Z.Y.
". Był to inny wariant postaci - Roberto Reyes
. Grał go Gabriel Luna
.
Na razie wiemy tylko, jak wygląda logo nowego widowiska:
To nie do końca prawda. Wiemy też, kto stoi za całym projektem. Otóż reżyserem jest Shawn Levy
, który ma na swoim koncie największy hit Marvel Studios ostatnich lat, czyli "Deadpool & Wolverine
". Scenariusz przygotuje debiutujący w MCU Jonathan Tropper
.
Co ciekawe, Gosling, Levy i Tropper właśnie pracują ze sobą przy wielkim widowisku Lucasfilm "Star Wars: Starfighter"
. Ten film ma trafić do kin w 2027 roku.
Zwiastun filmu "Ghost Rider 2". Ostatniego, w którym w kinach pojawił się Ghost Rider