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Plotki były prawdziwe! Ryan Gosling dołącza do uniwersum Marvela

Comic Book Movie, Nexus Point News / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ryan+Gosling+w+MCU+jako+Ghost+Rider+Film+szykuje+ekipa+do+%22Star+Wars%3A+Starfighter%22.+Premiera+w+2028+roku-167756
Plotki były prawdziwe! Ryan Gosling dołącza do uniwersum Marvela
źródło: Getty Images
autor: Amy Sussman
Jak się okazało, to była najgorzej skrywana tajemnica Marvela od lat. Jak głosiły plotki, tak zostało to potwierdzone w sobotę na Comic-Conie w San Diego. Ryan Gosling dołącza do uniwersum Marvela.

Po 17 latach Ghost Rider wróci do kin



Zgodnie z przeciekami Ryan Gosling zagra główną rolę w widowisku "Ghost Rider". Jego premiera planowana jest na 2028 roku. Będzie to wiosna lub lato, ponieważ w grudniu 2028 roku do kin trafi "Czarna Pantera 3".


Ryan Gosling zagra więc Ghost Ridera. Jednak podczas prezentacji na Comic-Conie nie podano żadnych szczegółów. Nie jest więc jasne, czy na pewno chodzi o najsłynniejszą komiksową wersję, czyli Johhny'ego Blaze'a. Postać wcześniej grał Nicolas Cage w dwóch filmach kinowych. Ostatni z nich pochodzi z 2011 roku.

Ghost Rider pojawił się później w serialu Marvela "Agenci T.A.R.C.Z.Y.". Był to inny wariant postaci - Roberto Reyes. Grał go Gabriel Luna.

Na razie wiemy tylko, jak wygląda logo nowego widowiska:


To nie do końca prawda. Wiemy też, kto stoi za całym projektem. Otóż reżyserem jest Shawn Levy, który ma na swoim koncie największy hit Marvel Studios ostatnich lat, czyli "Deadpool & Wolverine". Scenariusz przygotuje debiutujący w MCU Jonathan Tropper.

Co ciekawe, Gosling, Levy i Tropper właśnie pracują ze sobą przy wielkim widowisku Lucasfilm "Star Wars: Starfighter". Ten film ma trafić do kin w 2027 roku.

Zwiastun filmu "Ghost Rider 2". Ostatniego, w którym w kinach pojawił się Ghost Rider




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