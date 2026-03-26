Ryan Gosling gwiazdą nowego filmu twórców "Wszystko wszędzie naraz"!

Ryan Gosling nie zwalnia tempa. Po sukcesie widowiska "Projekt Hail Mary" aktor szykuje się do kolejnego dużego projektu. Co wiemy na jego temat?
Tajemniczy film Danielsów
Jak informuje Deadline, Gosling
ma zagrać główną rolę w nowym, na razie niezatytułowanym filmie reżyserskiego duetu Daniels, w skład którego wchodzą Daniel Kwan
i Daniel Scheinert
. Twórcy zdobyli Oscary
za "Wszystko wszędzie naraz
" i od kilku lat rozwijają swój kolejny projekt, którego szczegóły wciąż trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że zdjęcia mają ruszyć latem w Los Angeles, a premierę wyznaczono na 19 listopada 2027 roku. Produkcją zajmą się Kwan
, Scheinert
oraz Jonathan Wang
w ramach współpracy ich firmy Playgrounds z Universal Pictures. Mówi się, że film będzie dużym przedsięwzięciem z młodą obsadą, ale studio od początku celowało wysoko przy wyborze głównej gwiazdy i ostatecznie postawiło właśnie na Goslinga
.
"Projekt Hail Mary
" okazał się najlepszym otwarciem w karierze aktora, przekraczając 100 mln dolarów wpływów w samych Stanach Zjednoczonych. Film zebrał też świetne recenzje, stając się najwyżej ocenianą produkcją w dorobku Goslinga
w serwisie Rotten Tomatoes.
Aktora w przyszłości zobaczymy także w "Star Wars: Starfighter
", którego premiera zaplanowana jest na maj 2027 roku.
"Projekt Hail Mary" - zwiastun