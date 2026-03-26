Newsy Filmy Ryan Gosling gwiazdą nowego filmu twórców "Wszystko wszędzie naraz"!
Ryan Gosling gwiazdą nowego filmu twórców "Wszystko wszędzie naraz"!

Ryan Gosling gwiazdą nowego filmu twórców &quot;Wszystko wszędzie naraz&quot;!
Ryan Gosling nie zwalnia tempa. Po sukcesie widowiska "Projekt Hail Mary" aktor szykuje się do kolejnego dużego projektu. Co wiemy na jego temat?

Jak informuje Deadline, Gosling ma zagrać główną rolę w nowym, na razie niezatytułowanym filmie reżyserskiego duetu Daniels, w skład którego wchodzą Daniel Kwan i Daniel Scheinert. Twórcy zdobyli Oscary za "Wszystko wszędzie naraz" i od kilku lat rozwijają swój kolejny projekt, którego szczegóły wciąż trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że zdjęcia mają ruszyć latem w Los Angeles, a premierę wyznaczono na 19 listopada 2027 roku. Produkcją zajmą się Kwan, Scheinert oraz Jonathan Wang w ramach współpracy ich firmy Playgrounds z Universal Pictures. Mówi się, że film będzie dużym przedsięwzięciem z młodą obsadą, ale studio od początku celowało wysoko przy wyborze głównej gwiazdy i ostatecznie postawiło właśnie na Goslinga.

"Projekt Hail Mary" okazał się najlepszym otwarciem w karierze aktora, przekraczając 100 mln dolarów wpływów w samych Stanach Zjednoczonych. Film zebrał też świetne recenzje, stając się najwyżej ocenianą produkcją w dorobku Goslinga w serwisie Rotten Tomatoes.

Aktora w przyszłości zobaczymy także w "Star Wars: Starfighter", którego premiera zaplanowana jest na maj 2027 roku.

Powiązane artykuły Dan Kwan

Dua Lipa z kolejną filmową rolą. Zagra w filmie studia A24

Powrót do Hawkins coraz bliżej. Nowy zwiastun "Stranger Things: Opowieści z '85"

Hathaway, McGregor i... dinozaur. Zwiastun tajemniczego filmu science fiction

Reboot "Z Archiwum X". Następca Muldera obsadzony!

Twórcy "Kota w butach" nakręcili nowy film. Zobacz zwiastun!

Ruszamy na poszukiwania! Hasło i zwiastun 23. MDAG

Anna Jadowska przewodniczącą jury Mastercard OFF CAMERA 2026