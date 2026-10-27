Ryan Gosling wskrzesił swój zespół po 17 latach przerwy. Oto "Lost In The Night"

Czy wiecie, że Ryan Gosling miał kiedyś zespół muzyczny o nazwie Dead Man's Bones? Większość z Was zapewne odpowiedziała na to pytanie "nie". I jest to całkowicie zrozumiałe. Zespół przestał istnieć 17 lat temu... a w każdym razie tak mogło się wydawać.
Ryan Gosling z piosenką na Halloween
Dead Man's Bones wydało bowiem tylko jeden album. Miało to miejsce w 2009 roku. Od tamtej pory projekt leżał zapomniany. Teraz jednak został wskrzeszony. Do sieci trafił pierwszy po 17-letniej przerwie singiel zatytułowany "Lost In The Night".
Za Dead Man's Bones odpowiadają Ryan Gosling
i Zach Shields
. Gosling
to rzecz jasna wielka gwiazda filmowa, aktor znany z takich produkcji jak "Barbie
" czy "Projekt Hail Mary
". Z kolei Shields
to producent i scenarzysta filmowy. Odpowiadał za filmy o Godzilli
i Kongu
, a teraz pracuje nad scenariuszem filmu o Gladys z ubiegłorocznego hitu kinowego "Zniknięcia
".
Premierze "Lost In The Night" towarzyszy teledysk, w którym pojawiają się aktorzy dobrze znani fanom. Są to Rain Spencer
i Noah Jupe
. Spencer
to rzecz jasna gwiazda serialowego hitu "Tego lata stałam się piękna
". Z kolei Jupe
wystąpił w dobrze przyjętym dramacie "Hamnet
".
Zobacz teledysk do piosenki "Lost In The Night" zespołu Dead Man's Bones