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Ryan Gosling wskrzesił swój zespół po 17 latach przerwy. Oto "Lost In The Night"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ryan+Gosling+wskrzesi%C5%82+sw%C3%B3j+zesp%C3%B3%C5%82+po+17+latach+przerwy.+Oto+%22Lost+In+The+Night%22-169328
Ryan Gosling wskrzesił swój zespół po 17 latach przerwy. Oto &quot;Lost In The Night&quot;
źródło: Getty Images
autor: Amy Sussman
Czy wiecie, że Ryan Gosling miał kiedyś zespół muzyczny o nazwie Dead Man's Bones? Większość z Was zapewne odpowiedziała na to pytanie "nie". I jest to całkowicie zrozumiałe. Zespół przestał istnieć 17 lat temu... a w każdym razie tak mogło się wydawać.

Ryan Gosling z piosenką na Halloween



Dead Man's Bones wydało bowiem tylko jeden album. Miało to miejsce w 2009 roku. Od tamtej pory projekt leżał zapomniany. Teraz jednak został wskrzeszony. Do sieci trafił pierwszy po 17-letniej przerwie singiel zatytułowany "Lost In The Night".


Za Dead Man's Bones odpowiadają Ryan Gosling i Zach Shields. Gosling to rzecz jasna wielka gwiazda filmowa, aktor znany z takich produkcji jak "Barbie" czy "Projekt Hail Mary". Z kolei Shields to producent i scenarzysta filmowy. Odpowiadał za filmy o Godzilli i Kongu, a teraz pracuje nad scenariuszem filmu o Gladys z ubiegłorocznego hitu kinowego "Zniknięcia".

Premierze "Lost In The Night" towarzyszy teledysk, w którym pojawiają się aktorzy dobrze znani fanom. Są to Rain Spencer i Noah Jupe. Spencer to rzecz jasna gwiazda serialowego hitu "Tego lata stałam się piękna". Z kolei Jupe wystąpił w dobrze przyjętym dramacie "Hamnet".

Zobacz teledysk do piosenki "Lost In The Night" zespołu Dead Man's Bones



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