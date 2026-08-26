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Ryan Gosling pracuje nad nowym filmem o Flintstonach. Głównym bohaterem nie będzie Fred

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ryan+Gosling+wyprodukuje+now%C4%85+aktorsk%C4%85+wersj%C4%85+%22Flintston%C3%B3w%22.+G%C5%82%C3%B3wnym+bohaterem+b%C4%99dzie+doros%C5%82y+Bamm-Bamm-168227
Ryan Gosling pracuje nad nowym filmem o Flintstonach. Głównym bohaterem nie będzie Fred
źródło: Getty Images
autor: Stephanie Augello/THR
Jak dowiedział się Deadline, Ryan Gosling wraz z producentką Jessie Henderson z firmy Open Invite jest na wczesnym etapie prac nad aktorską wersją "Flintstonowie" dla Warner Bros. Film nie ma jednak koncentrować się na Fredzie i Barneyu.

Co wiemy o planowanym filmie?




Projekt ma skupić się na dorosłym Bamm-Bammie Rubble, synu Barneya i Betty. Na tym etapie film znajduje się dopiero w fazie rozwoju. Gosling i Henderson szukają obecnie scenarzysty. Nie wiadomo jeszcze, czy aktor zamierza również wystąpić przed kamerą.

Dorosłego Bamm-Bamma widzowie poznali już w serialu animowanym "The Pebbles and Bamm-Bamm Show", emitowanym przez CBS w latach 1971–1972. Bohater był tam nastolatkiem uczęszczającym do liceum w Bedrock, spotykał się z Pebbles Flintstone i podejmował swoją pierwszą pracę. Wraz z Pebbles założył również zespół Bedrock Rockers. W serialu pojawiali się także Fred i Wilma Flintstone oraz Barney i Betty Rubble.

"Flintstonowie" to jedna z najbardziej rozpoznawalnych produkcji w katalogu Warner Bros. Pierwszy serial animowany, stworzony przez Williama Hannę i Josepha Barberę, zadebiutował w 1960 roku. Marka doczekała się już dwóch aktorskich filmów kinowych ("Flintstonowie" z 1994 roku oraz "Flintstonowie: Niech żyje Rock Vegas!" z 2000 roku). Oba filmy zarobiły łącznie 401 milionów dolarów na całym świecie.

Gosling i Henderson produkują także film "Love of Your Life" w reżyserii Rachel Morrison, z Margaret Qualley, Aaronem Pierre'em, Patrickiem Schwarzeneggerem, Gabrielem Basso i Catherine Keener w obsadzie. W przyszyłym roku zobaczymy aktora na ekranie w filmie "Star Wars: Starfighter", a na 2028 rok planowana jest premiera "Ghost Ridera" z jego udziałem. 

"Flintstonowie: Niech żyje rock Vegas!" - zwiastun



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