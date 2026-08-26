Ryan Gosling pracuje nad nowym filmem o Flintstonach. Głównym bohaterem nie będzie Fred

Jak dowiedział się Deadline, Ryan Gosling wraz z producentką Jessie Henderson z firmy Open Invite jest na wczesnym etapie prac nad aktorską wersją "Flintstonowie" dla Warner Bros. Film nie ma jednak koncentrować się na Fredzie i Barneyu.
Co wiemy o planowanym filmie?
Projekt ma skupić się na dorosłym Bamm-Bammie Rubble, synu Barneya i Betty. Na tym etapie film znajduje się dopiero w fazie rozwoju. Gosling
i Henderson
szukają obecnie scenarzysty. Nie wiadomo jeszcze, czy aktor zamierza również wystąpić przed kamerą.
Dorosłego Bamm-Bamma widzowie poznali już w serialu animowanym "The Pebbles and Bamm-Bamm Show
", emitowanym przez CBS w latach 1971–1972. Bohater był tam nastolatkiem uczęszczającym do liceum w Bedrock, spotykał się z Pebbles Flintstone i podejmował swoją pierwszą pracę. Wraz z Pebbles założył również zespół Bedrock Rockers. W serialu pojawiali się także Fred i Wilma Flintstone oraz Barney i Betty Rubble.
"Flintstonowie
" to jedna z najbardziej rozpoznawalnych produkcji w katalogu Warner Bros. Pierwszy serial animowany, stworzony przez Williama Hannę i Josepha Barberę, zadebiutował w 1960 roku. Marka doczekała się już dwóch aktorskich filmów kinowych ("Flintstonowie
" z 1994 roku oraz "Flintstonowie: Niech żyje Rock Vegas!
" z 2000 roku). Oba filmy zarobiły łącznie 401 milionów dolarów na całym świecie. Gosling
i Henderson
produkują także film "Love of Your Life
" w reżyserii Rachel Morrison
, z Margaret Qualley
, Aaronem Pierre'em
, Patrickiem Schwarzeneggerem
, Gabrielem Basso
i Catherine Keener
w obsadzie. W przyszyłym roku zobaczymy aktora na ekranie w filmie "Star Wars: Starfighter
", a na 2028 rok planowana jest premiera "Ghost Ridera
" z jego udziałem.
"Flintstonowie: Niech żyje rock Vegas!" - zwiastun