Newsy Seriale "God of War". Wypadek na planie. Odtwórca Kratosa opuszcza serial!
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"God of War". Wypadek na planie. Odtwórca Kratosa opuszcza serial!

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ryan+Hurst+nie+zagra+Kratosa+w+serialu+%22God+of+War%22.+Aktor+zwolniony+po+wypadku+na+planie-167609
&quot;God of War&quot;. Wypadek na planie. Odtwórca Kratosa opuszcza serial!
Szokujące doniesienia z planu serialu "God Of War". Amazon i Sony postanowili zwolnić Ryana Hursta, który grał w serialu Kratosa, czyli główną postać. Kto go zastąpi? Tego na razie nie podano.

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Ryan Hurst dla roli poświęcił wiele. W czasie przygotowań przybrał do roli Kratosa przybrał 20 kg masy mięśniowej. Przez kilka miesięcy bardzo ciężko pracował na planie. Niestety, w czerwcu doszło do wypadku właśnie podczas kręcenia zdjęć. Hurst uległ kontuzji. Doznał poważnego zerwania mięśnia dwugłowego. Pracę na planie wstrzymano.

Hurst przeszedł już operację i jest w trakcie rekonwalescencji. Niestety ta potrwać może nawet sześć miesięcy. Sony i Amazon nie zamierzają tak długo czekać. Zdjęcia mają ruszyć ponownie w sierpnia. W związku z tym Sony i Amazon postanowili, że Kratosa zagra ktoś inny. Kto? Tego nie wiemy.

01.jpg Getty Images © Erika Goldring


Fabuła serialu ma nawiązywać do wydarzeń przedstawionych w dwóch ostatnich grach z serii. Twórcy zapowiadają, że sercem produkcji będzie relacja bohatera z Atreusem – jego dziesięcioletnim synem. 

W obsadzie serialu znaleźli się także: Teresa Palmer (Sif), Max Parker (Heimdall), Ólafur Darri Ólafsson (Thor), Mandy Patinkin (Odin), Alastair Duncan (Mimir), Danny Woodburn i Jeff Gulka (bracia Brok i Sindri), a także Ed Skrein (Baldur). 

Zwiastun gry "God of War" z 2018 roku



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