"God of War". Wypadek na planie. Odtwórca Kratosa opuszcza serial!

Szokujące doniesienia z planu serialu "God Of War". Amazon i Sony postanowili zwolnić Ryana Hursta, który grał w serialu Kratosa, czyli główną postać. Kto go zastąpi? Tego na razie nie podano.
Poświęcił dla roli zdrowie. Amazon nie będzie czekał, aż wyzdrowieje Ryan Hurst
dla roli poświęcił wiele. W czasie przygotowań przybrał do roli Kratosa przybrał 20 kg masy mięśniowej. Przez kilka miesięcy bardzo ciężko pracował na planie. Niestety, w czerwcu doszło do wypadku właśnie podczas kręcenia zdjęć. Hurst
uległ kontuzji. Doznał poważnego zerwania mięśnia dwugłowego
. Pracę na planie wstrzymano. Hurst
przeszedł już operację i jest w trakcie rekonwalescencji. Niestety ta potrwać może nawet sześć miesięcy
. Sony i Amazon nie zamierzają tak długo czekać. Zdjęcia mają ruszyć ponownie w sierpnia. W związku z tym Sony i Amazon postanowili, że Kratosa zagra ktoś inny. Kto? Tego nie wiemy.
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Fabuła serialu ma nawiązywać do wydarzeń przedstawionych w dwóch ostatnich grach z serii. Twórcy zapowiadają, że sercem produkcji będzie relacja bohatera z Atreusem – jego dziesięcioletnim synem.
W obsadzie serialu znaleźli się także: Teresa Palmer
(Sif), Max Parker
(Heimdall), Ólafur Darri Ólafsson
(Thor), Mandy Patinkin
(Odin), Alastair Duncan
(Mimir), Danny Woodburn
i Jeff Gulka
(bracia Brok i Sindri), a także Ed Skrein
(Baldur).
Zwiastun gry "God of War" z 2018 roku