Ryan Murphy opowiada o 13. sezonie "American Horror Story". Padło porównanie do Avengers

Ryan Murphy uchylił rąbka tajemnicy na temat 13. sezonu "American Horror Story". Współtwórca antologii zapowiedział, że nadchodząca odsłona połączy bohaterów z różnych sezonów, a nie skupi się wyłącznie na "Sabacie", jak sugerowały niedawne zdjęcia z planu.
Ryan Murphy zapowiada nowy sezon "AHS" Murphy
stwierdził: Wszyscy myślą, że wracamy do "Sabatu", ale tak nie jest. To wszystkie sezony. Sarah Paulson gra sześć albo siedem ról. Jessica Lange gra wszystkie cztery swoje kultowe postacie. Evan Peters gra pięć postaci. To jak Avengers. Wszyscy łączą siły, żeby pokonać ostateczne zło.
Oznacza to powrót wielu postaci znanych z wcześniejszych odsłon serii. Lange
, która po raz ostatni wystąpiła w "American Horror Story
" we "Freak Show
" z 2014 roku (i cztery lata później pojawiła się jeszcze w dwóch odcinkach "Apokalipsy
") od lat deklarowała, że nie zamierza już wracać. Murphy
przekonał ją jednak, przedstawiając swój pomysł na trzynastą odsłonę. Twórca zdradził również, że nowy sezon będzie liczył 13 odcinków, co ma być częścią jego koncepcji. Jak twierdzi, pracował nad nim przez wiele miesięcy, a nawet lat.
W obsadzie znaleźli się również Kathy Bates
, Billie Lourd
, Gabourey Sidibe
, Leslie Grossman
, Alex Consani i Paul Anthony Kelly
. Premiera 13. sezonu "American Horror Story
" odbędzie się 24 września na FX, a dzień później serial trafi na Hulu w Stanach Zjednoczonych. W innych krajach będzie dostępny na Disney+.
"American Horror Story: Apokalipsa" - zwiastun