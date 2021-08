Ryan Murphy szykuje seriale o miłości i sporcie

Po sukcesie antologii "American Horror Story" i "American Crime Story" stacja FX dała Ryanowi Murphy'emu zielone światło na dwie kolejne serie. Będą to "American Love Story" i "American Sports Story"."American Love Story" opowie o historiach miłosnych, które przyciągnęły uwagę całego świata. W pierwszym sezonie poznamy historię Johna F. Kennedy'ego Jr. i Carolyn Bessette . Małżeństwo polityka i specjalistki od reklamy w domu mody Calvina Kleina, którzy cieszyli się statusem amerykańskiej arystokracji, było obiektem zainteresowania brukowej prasy. Tabloidowy szczególnie lubiły porównywać Bessette z jej teściową, czyli Jackie Kennedy Onassis. Para zmarła w wyniku katastrofy lotniczej u wybrzeży stanu Massachusetts."American Sports Story" opracowywane jest jako serial limitowany. Scenariusz powstanie na podstawie podcastu "Gladiator: Aaron Hernandez and Football Inc." opwiadającym o głośnej sprawie gwiazdy amerykańskiego futbolu. Oskarżony o zabójstwo swojego przyjaciela Odina Lloyda sportowiec popełnił samobójstwo podczas odsiadywania wyroku. Twórcy serialu chcą nie tylko przedstawić historię Hernandeza z różnych perspektyw, ale także pokazać jej wpływ na amerykańską kulturę.