"Deadpool & Wolverine" mimo kategorii R hitem na Disney+. Znamy wyniki oglądalności

Miliony obejrzały widowisko Marvela "Deadpool & Woleverine" na Disney+

Disney podzielił się danymi zobecności komiksowego widowiskana platformie Disney+. Studio ogłosiło, że wskaźnik oglądalności wyniósłNie jest to jednak największy tegoroczny hit platformy. Tym pozostaje, które w ciągu pierwszych pięciu dni osiągnęłoDisney wylicza wskaźnik oglądalności dzieląc łączny czas spędzony na oglądaniu danego tytułu przez użytkowników platformy podzielony przez czas trwania. Wade Wilson zmaga się z kryzysem wieku średniego. Zawiesił superbohaterską karierę i podjął pracę sprzedawcy używanych samochodów. Gdy świat staje w obliczu niebezpieczeństwa, wraca do gry, by ratować tych, których kocha. Nawet jeśli oznacza to współpracę z Wolverine'em