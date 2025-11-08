Newsy Filmy Ryan Reynolds kręci remake filmu "Piorun i Lekka Stopa" z Clintem Eastwoodem
Ryan Reynolds kręci remake filmu "Piorun i Lekka Stopa" z Clintem Eastwoodem

Ryan Reynolds pracuje nad nową wersją filmu "Piorun i Lekka Stopa" z 1974 roku, w którym oryginalnie wystąpili Clint Eastwood i Jeff Bridges. Realizacją zajmie się Amazon MGM Studios, a Reynolds nie tylko zagra jedną z głównych ról, ale też będzie jednym z producentów projektu.

Nowy "Piorun i Lekka Stopa" w drodze



Oryginalny "Piorun i Lekka Stopa", reżyserski debiut Michaela Cimino, był mroczną komedią o rabusiu (Eastwood) i jego zadziornym wspólniku (Bridges), którzy po latach wracają do gry, by dokonać śmiałego skoku. Film zdobył świetne recenzje, zarobił ponad 21 milionów dolarów i przyniósł Bridgesowi nominację do Oscara za rolę drugoplanową.

Nowa wersja ma być ukłonem w stronę oryginału – z odrobiną współczesnego humoru i energii, z których słynie Reynolds. 


Reżyserię powierzono Shane’owi Reidowi, dla którego będzie to pełnometrażowy debiut. Reid wcześniej pracował jako montażysta przy "Deadpoolu & Wolverinie", który zarobił na świecie ponad 1,3 miliarda dolarów. Nad scenariuszem pracuje duet Enzo Mileti i Scottem Wilsonem – autorzy 4. sezonu serialu "Fargo" – ze wsparciem samego Reynoldsa.

Ryan Reynolds – kolejne projekty



Reynolds przygotowuje też film "Eloise" dla Netfliksa, gdzie zagra czarny charakter, a jego firma Maximum Effort ma aktualnie umowę "first look" z Paramountem, co oznacza pierwszeństwo w zakupie jego pomysłów. 

MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Deadpool & Wolverine"



Julia Taczanowska i Kuba Popielecki zapraszają:


Piorun i Lekka Stopa  (1974)

 Piorun i Lekka Stopa

