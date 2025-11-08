Ryan Reynolds kręci remake filmu "Piorun i Lekka Stopa" z Clintem Eastwoodem

Ryan Reynolds pracuje nad nową wersją filmu "Piorun i Lekka Stopa" z 1974 roku, w którym oryginalnie wystąpili Clint Eastwood i Jeff Bridges. Realizacją zajmie się Amazon MGM Studios, a Reynolds nie tylko zagra jedną z głównych ról, ale też będzie jednym z producentów projektu.
Oryginalny "Piorun i Lekka Stopa
", reżyserski debiut Michaela Cimino
, był mroczną komedią o rabusiu (Eastwood
) i jego zadziornym wspólniku (Bridges
), którzy po latach wracają do gry, by dokonać śmiałego skoku. Film zdobył świetne recenzje, zarobił ponad 21 milionów dolarów i przyniósł Bridgesowi
nominację do Oscara za rolę drugoplanową.
Nowa wersja ma być ukłonem w stronę oryginału – z odrobiną współczesnego humoru i energii, z których słynie Reynolds.
Reżyserię powierzono Shane’owi Reidowi
, dla którego będzie to pełnometrażowy debiut. Reid wcześniej pracował jako montażysta przy "Deadpoolu & Wolverinie
", który zarobił na świecie ponad 1,3 miliarda dolarów. Nad scenariuszem pracuje duet Enzo Mileti
i Scottem Wilsonem
– autorzy 4. sezonu serialu "Fargo
" – ze wsparciem samego Reynoldsa.
Reynolds przygotowuje też film "Eloise" dla Netfliksa, gdzie zagra czarny charakter, a jego firma Maximum Effort ma aktualnie umowę "first look" z Paramountem, co oznacza pierwszeństwo w zakupie jego pomysłów.
