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Ryan Reynolds lata temu zagrał w "Green Lantern". Teraz jest chętny na cameo w "Latarniach"

ScreenRant / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ryan+Reynolds+lata+temu+zagra%C5%82+w+%22Green+Lantern%22+Martina+Campbella.+Teraz+jest+ch%C4%99tny+na+cameo+w+%22Latarniach%22-168372
Ryan Reynolds lata temu zagrał w &quot;Green Lantern&quot;. Teraz jest chętny na cameo w &quot;Latarniach&quot;
Czyżby Ryan Reynolds nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kwestii Green Lanterna? Aktor, który w filmie 2011 roku wcielił się w Hala Jordana, został zapytany o możliwość pojawienia się w serialu "Latarnie".

Reynolds pojawi się w nowym uniwersum DC?



W rozmowie z "Entertainment Tonight" Reynolds odpowiedział na pytanie dotyczące potencjalnego cameo w nowej produkcji DC. Aktor nie wykluczył takiej możliwości. Przyznał ponadto, że występ w widowisku Martina Campbella wiele go nauczył, a samą prace na planie wspomina mile. "Green Lantern" ma dla Reynoldsa również osobiste znaczenie. Na planie filmu poznał Blake Lively, która wcielała się w Carol Ferris. Para pobrała się w 2012 roku.



Przypomnijmy, że Reynolds przez lata żartował z "Green Lanterna", który spotkał się z kiepskim przyjęciem krytyków i nie odniósł oczekiwanego sukcesu kasowego. Produkcja miała zapoczątkować większą serię filmów, jednak plany te ostatecznie nie zostały zrealizowane. Aktor wielokrotnie nawiązywał do swojego występu w tamtym filmie, między innymi w produkcjach o Deadpoolu.

"Latarnie" przedstawiają jednak zupełnie nową wersję historii Green Lanternów. W serialu Hala Jordana gra Kyle Chandler, a Johna Stewarta - Aaron Pierre. Fabuła koncentruje się na dwóch bohaterach prowadzących śledztwo w sprawie morderstwa na amerykańskiej prowincji. Produkcja jest częścią rozwijanego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana uniwersum DC.

Ewentualny występ Reynoldsa nie oznaczałby więc powrotu do roli Hala Jordana w nowym DCU. Aktor mógłby pojawić się jedynie w niewielkim cameo, które nawiązywałoby do jego wcześniejszej przygody z tą postacią.

"Green Lantern" - zwiastun



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