Ryan Reynolds lata temu zagrał w "Green Lantern". Teraz jest chętny na cameo w "Latarniach"

Czyżby Ryan Reynolds nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kwestii Green Lanterna? Aktor, który w filmie 2011 roku wcielił się w Hala Jordana, został zapytany o możliwość pojawienia się w serialu "Latarnie".
Reynolds pojawi się w nowym uniwersum DC?
W rozmowie z "Entertainment Tonight" Reynolds odpowiedział na pytanie dotyczące potencjalnego cameo w nowej produkcji DC. Aktor nie wykluczył takiej możliwości.
Przyznał ponadto, że występ w widowisku Martina Campbella
wiele go nauczył, a samą prace na planie wspomina mile. "Green Lantern
" ma dla Reynoldsa
również osobiste znaczenie. Na planie filmu poznał Blake Lively
, która wcielała się w Carol Ferris. Para pobrała się w 2012 roku.
Przypomnijmy, że Reynolds
przez lata żartował z "Green Lanterna
", który spotkał się z kiepskim przyjęciem krytyków i nie odniósł oczekiwanego sukcesu kasowego. Produkcja miała zapoczątkować większą serię filmów, jednak plany te ostatecznie nie zostały zrealizowane. Aktor wielokrotnie nawiązywał do swojego występu w tamtym filmie, między innymi w produkcjach o Deadpoolu
.
"Latarnie
" przedstawiają jednak zupełnie nową wersję historii Green Lanternów. W serialu Hala Jordana
gra Kyle Chandler
, a Johna Stewarta
- Aaron Pierre
. Fabuła koncentruje się na dwóch bohaterach prowadzących śledztwo w sprawie morderstwa na amerykańskiej prowincji. Produkcja jest częścią rozwijanego przez Jamesa Gunna
i Petera Safrana
uniwersum DC.
Ewentualny występ Reynoldsa
nie oznaczałby więc powrotu do roli Hala Jordana
w nowym DCU. Aktor mógłby pojawić się jedynie w niewielkim cameo, które nawiązywałoby do jego wcześniejszej przygody z tą postacią.
"Green Lantern" - zwiastun