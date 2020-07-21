Ryan Reynolds zapewnia fanów: kolejny "Deadpool" powstanie

Cykl "Deadpool" to najbardziej kasowa marka kinowa z kategorią R. Po trzech widowiskach fani wciąż pytają się: Co dalej? Ryan Reynolds był ostatnio gościem Fanatics Fest, gdzie odpowiedział na to pytanie.
Ryan Reynolds o przyszłości Deadpoola Ryan Reynolds
to rzecz jasna siła napędowa marki "Deadpool
" i odtwórca tytułowego bohatera. Na Fanatics Fest opowiedział o możliwej przyszłości postaci:
Jest kilka naprawdę mało znanych motywów, których zabrakło w filmach. Myślę też, że w niektórych komiksach brakuje kilku takich mniej oczywistych nawiązań. Zdecydowanie są też rzeczy, które uwielbiam i które Fabian napisał – są po prostu fenomenalne. Gerry Duggan jest moim przyjacielem i znakomitym scenarzystą komiksowym. Nadchodzą kolejne rzeczy, a prędzej czy później powstanie następny film o Deadpoolu.
Optymiści z wypowiedzi Reynoldsa
zapamiętają obietnicę, że kolejny "Deadpool"
powstanie. Pesymiści jednak zwrócą uwagę na całkowity brak konkretów. Aktor nie ujawnił bowiem nawet ogólnych ram czasowych, kiedy możemy spodziewać się kolejnego filmu. I choć nikt nie ma wątpliwości, że dla niego marka ma priorytetowe znaczenie, to nie jest jasne, czy w świetle nowych widowisk z cyklu "Avengers
" to samo można powiedzieć o Marvel Studios.
Pierwszy "Deadpool
" miał swoją premierę w 2016 roku. Kontynuacja powstała bardzo szybko i trafiła do kin w 2018 roku. Jednak na widowisko "Deadpool & Wolverine
" fani czekali sześć lat. Od premiery tego filmu mijają właśnie dwa lata. Wygląda więc na to, że i tym razem widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo nie wygląda na to, by czwarty film mógł trafić do kin przed 2028, a może nawet 2029 rokiem.
Zwiastun filmu "Deadpool & Wolverine"