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Ryan Reynolds zapewnia fanów: kolejny "Deadpool" powstanie

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ryan+Reynolds+opowiada+o+przysz%C5%82o%C5%9Bci+filmowego+Deadpoola.+B%C4%99dzie+czwarta+cz%C4%99%C5%9B%C4%87.+Nie+wiemy+jednak+kiedy-167652
Ryan Reynolds zapewnia fanów: kolejny &quot;Deadpool&quot; powstanie
Cykl "Deadpool" to najbardziej kasowa marka kinowa z kategorią R. Po trzech widowiskach fani wciąż pytają się: Co dalej? Ryan Reynolds był ostatnio gościem Fanatics Fest, gdzie odpowiedział na to pytanie.

Ryan Reynolds o przyszłości Deadpoola



Ryan Reynolds to rzecz jasna siła napędowa marki "Deadpool" i odtwórca tytułowego bohatera. Na Fanatics Fest opowiedział o możliwej przyszłości postaci:

Jest kilka naprawdę mało znanych motywów, których zabrakło w filmach. Myślę też, że w niektórych komiksach brakuje kilku takich mniej oczywistych nawiązań. Zdecydowanie są też rzeczy, które uwielbiam i które Fabian napisał – są po prostu fenomenalne. Gerry Duggan jest moim przyjacielem i znakomitym scenarzystą komiksowym. Nadchodzą kolejne rzeczy, a prędzej czy później powstanie następny film o Deadpoolu.


Optymiści z wypowiedzi Reynoldsa zapamiętają obietnicę, że kolejny "Deadpool" powstanie. Pesymiści jednak zwrócą uwagę na całkowity brak konkretów. Aktor nie ujawnił bowiem nawet ogólnych ram czasowych, kiedy możemy spodziewać się kolejnego filmu. I choć nikt nie ma wątpliwości, że dla niego marka ma priorytetowe znaczenie, to nie jest jasne, czy w świetle nowych widowisk z cyklu "Avengers" to samo można powiedzieć o Marvel Studios.

Pierwszy "Deadpool" miał swoją premierę w 2016 roku. Kontynuacja powstała bardzo szybko i trafiła do kin w 2018 roku. Jednak na widowisko "Deadpool & Wolverine" fani czekali sześć lat. Od premiery tego filmu mijają właśnie dwa lata. Wygląda więc na to, że i tym razem widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo nie wygląda na to, by czwarty film mógł trafić do kin przed 2028, a może nawet 2029 rokiem.

Zwiastun filmu "Deadpool & Wolverine"




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