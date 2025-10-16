Newsy Filmy Inne Co za troll! Ryan Reynolds zagrał z Tilly Norwood
Co za troll! Ryan Reynolds zagrał z Tilly Norwood

Ryan Reynolds znów wkręca widzów. Otóż gwiazdor zagrał ostatnio w reklamie z samą Tilly Norwood. 

Ryan Reynolds wspiera aktorkę AI? Nie!



O Tilly Norwood świat dowiedział się całkiem niedawno. To twór firmy AI Xicoia prezentowany publicznie jako pierwsza aktorka AI. Ma już nawet występ w reklamie wyprodukowanej przez Particle6, do której to należy AI Xicoia.


Teraz w reklamie Mint Mobile Ryan Reynolds zagrał u boku Tilly Norwood. Nie jest to jednak twór AI Xicoia. Na potrzeby nowej reklamy odszukano żywą osobę nazywającą się Tilly Norwood. I to właśnie ona zagrała u boku gwiazdy serii "Deadpool".

Sama reklama odwołuje się do zamieszania, jakie wywołało pojawienie się Tilly Norwood. Reynolds mówi w klipie wideo: wszystko związane z Mint Mobile wydaje się nierzeczywiste, po czym zwraca się do Tilly Norwood z pytaniem: Ty jesteś prawdziwa? 

Ta odpowiada: Tak.

Reynolds dopytuje się: Nie jesteś wygenerowaną przez AI kombinacją aktorów?

Norwood potwierdza: Jestem kombinacją swoich rodziców.

Tilly Norwood wygenerowana przez sztuczną inteligencję została z oburzeniem i obawami przyjęta przez środowisko artystów filmowych.

Zobacz reklamę Ryana Reynoldsa z Tilly Norwood



