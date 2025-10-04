Rycerze kontra czołgi? Nie tak szybko. Premiera gry "Kingmakers" odwołana na 5 dni przed debiutem

Rycerze kontra karabiny maszynowe

Zwiastun gry "Kingmakers"

A Message From the Developers: pic.twitter.com/FsNGbVKBAc — Kingmakers (@Kingmakers_Game) October 3, 2025



O grzezrobiło się głośno w ubiegłym roku. Graczy zaintrygował pomysł połączenia współczesnej technologii militarnej ze średniowiecznymi realiami.Gracz ma w tej grze kontrolować współczesny oddział wojskowy, który zostaje wysłany w przeszłość w celu zmiany linii czasowej. Czołgi i helikoptery miały zmierzyć się z rycerską szarżą i średniowiecznymi machinami oblężniczymi.Twórcy gry potrafili wokół swojego projektu zrobić tak duży szum, że pojawiły się nawet doniesienia o umowie na filmową adaptację.Wygląda jednak na to, że szanse na szybkie zagranie wsą zerowe. Redemption Road Games i tinyBuild nie tylko odwołali premierę, ale też poinformowali, że nie mogą podać nowej daty premiery.Najwyraźniej gra jest jeszcze daleka od finalnego projektu.Podobno chcą wycisnąć z silnika Unreal Engine 4 wszystko, co jest tylko możliwe.Pełen komunikat Redemption Road Games znajdziecie poniżej: