Rycerze kontra czołgi? Nie tak szybko. Premiera gry "Kingmakers" odwołana na 5 dni przed debiutem

To się nazywa refleks. 8 października na rynek miała trafić gra "Kingmakers". 3 października jej twórcy zorientowali się, że się nie wyrobią. W związku z tym odwołują premierę. Co gorsza, nie podali nowego terminu.
Rycerze kontra karabiny maszynowe
O grze "Kingmakers" zrobiło się głośno w ubiegłym roku. Graczy zaintrygował pomysł połączenia współczesnej technologii militarnej ze średniowiecznymi realiami.
Gracz ma w tej grze kontrolować współczesny oddział wojskowy, który zostaje wysłany w przeszłość w celu zmiany linii czasowej. Czołgi i helikoptery miały zmierzyć się z rycerską szarżą i średniowiecznymi machinami oblężniczymi.
Twórcy gry potrafili wokół swojego projektu zrobić tak duży szum, że pojawiły się nawet doniesienia o umowie na filmową adaptację.
Zwiastun gry "Kingmakers"
Wygląda jednak na to, że szanse na szybkie zagranie w "Kingmakers" są zerowe. Redemption Road Games i tinyBuild nie tylko odwołali premierę, ale też poinformowali, że nie mogą podać nowej daty premiery.
Najwyraźniej gra jest jeszcze daleka od finalnego projektu. Twórcy jako powód opóźnienia gry podają swoje ambicje. Podobno chcą wycisnąć z silnika Unreal Engine 4 wszystko, co jest tylko możliwe.
Pełen komunikat Redemption Road Games znajdziecie poniżej: