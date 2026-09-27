Ryszard Lenczewski nie żyje. Wybitny operator nominowany do Oscara miał 78 lat

W wieku 78 lat zmarł Ryszard Lenczewski, jeden z najważniejszych polskich operatorów filmowych. O jego śmierci poinformował Paweł Pawlikowski podczas gali zamknięcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Lenczewski był współautorem zdjęć do "Idy", która przyniosła Polsce Oscara, a jego dorobek przez lata był wyróżniany najważniejszymi nagrodami filmowymi.
Ryszard Lenczewski
Ryszard Lenczewski – najważniejsze filmy w karierze
Ryszard Lenczewski urodził się 5 czerwca 1948 roku w Miłkowie. Ukończył Wydział Operatorski łódzkiej Szkoły Filmowej, z którą związał się także zawodowo jako wykładowca. W latach 2008-2014 był prodziekanem tego wydziału, natomiast w 2010 roku otrzymał tytuł profesora sztuk filmowych.
Przez kolejne dekady pracował zarówno z najważniejszymi polskimi twórcami, jak i reżyserami zagranicznymi. Wśród jego współpracowników znaleźli się między innymi Paweł Pawlikowski
, Krzysztof Zanussi
, Juliusz Machulski
, Andrzej Barański
, John Crowley
, Kenneth Lonergan
oraz Joe Wright
. Lenczewski
odpowiadał za zdjęcia do takich produkcji, jak "Czułe miejsca
", "Kobieta z prowincji
", "Klątwa Doliny Węży
", "Dwa księżyce
", "U Pana Boga za piecem
", "Lato miłości
".
Jednym z najważniejszych punktów jego kariery była "Ida" Pawła Pawlikowskiego
. Lenczewski
i Łukasz Żal
stworzyli zdjęcia do filmu, który w 2015 roku zdobył Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Sami operatorzy również znaleźli się w gronie nominowanych do nagrody Akademii za swoją pracę. Za "Idę
" otrzymali ponadto Europejską Nagrodę Filmową, Złotą Żabę festiwalu Camerimage oraz nagrodę za zdjęcia podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Lenczewski Getty Images © Kevin Winter
należał do najważniejszych międzynarodowych organizacji związanych z kinem. Był członkiem Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych, Europejskiej Akademii Filmowej oraz Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.
Jego działalność była doceniana również w Polsce. W 2018 roku został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Operator pozostawił po sobie także książkę będącą podsumowaniem jego doświadczeń. W 2025 roku, wspólnie z Katarzyną Taras, opublikował "Bez lasotaśmy nie ma filmu. Podręcznik mówiony sztuki operatorskiej". Publikacja była zapisem jego wiedzy, wspomnień i spojrzenia na sztukę filmowego obrazu.