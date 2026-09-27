Newsy Ryszard Lenczewski nie żyje. Wybitny operator nominowany do Oscara miał 78 lat
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Ryszard Lenczewski nie żyje. Wybitny operator nominowany do Oscara miał 78 lat

Onet.pl / autor: /
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Ryszard Lenczewski nie żyje. Wybitny operator nominowany do Oscara miał 78 lat
W wieku 78 lat zmarł Ryszard Lenczewski, jeden z najważniejszych polskich operatorów filmowych. O jego śmierci poinformował Paweł Pawlikowski podczas gali zamknięcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Lenczewski był współautorem zdjęć do "Idy", która przyniosła Polsce Oscara, a jego dorobek przez lata był wyróżniany najważniejszymi nagrodami filmowymi.

Ryszard Lenczewski

Ryszard Lenczewski – najważniejsze filmy w karierze



Ryszard Lenczewski urodził się 5 czerwca 1948 roku w Miłkowie. Ukończył Wydział Operatorski łódzkiej Szkoły Filmowej, z którą związał się także zawodowo jako wykładowca. W latach 2008-2014 był prodziekanem tego wydziału, natomiast w 2010 roku otrzymał tytuł profesora sztuk filmowych.

Przez kolejne dekady pracował zarówno z najważniejszymi polskimi twórcami, jak i reżyserami zagranicznymi. Wśród jego współpracowników znaleźli się między innymi Paweł Pawlikowski, Krzysztof Zanussi, Juliusz Machulski, Andrzej Barański, John Crowley, Kenneth Lonergan oraz Joe Wright. Lenczewski odpowiadał za zdjęcia do takich produkcji, jak "Czułe miejsca", "Kobieta z prowincji", "Klątwa Doliny Węży", "Dwa księżyce", "U Pana Boga za piecem", "Lato miłości".

Jednym z najważniejszych punktów jego kariery była "Ida" Pawła Pawlikowskiego. Lenczewski i Łukasz Żal stworzyli zdjęcia do filmu, który w 2015 roku zdobył Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Sami operatorzy również znaleźli się w gronie nominowanych do nagrody Akademii za swoją pracę. Za "Idę" otrzymali ponadto Europejską Nagrodę Filmową, Złotą Żabę festiwalu Camerimage oraz nagrodę za zdjęcia podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

GettyImages-461569480.jpg Getty Images © Kevin Winter

Lenczewski należał do najważniejszych międzynarodowych organizacji związanych z kinem. Był członkiem Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych, Europejskiej Akademii Filmowej oraz Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Jego działalność była doceniana również w Polsce. W 2018 roku został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Operator pozostawił po sobie także książkę będącą podsumowaniem jego doświadczeń. W 2025 roku, wspólnie z Katarzyną Taras, opublikował "Bez lasotaśmy nie ma filmu. Podręcznik mówiony sztuki operatorskiej". Publikacja była zapisem jego wiedzy, wspomnień i spojrzenia na sztukę filmowego obrazu.

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