Są już pierwsze komentarze o biografii Michaela Jacksona. "Michael" spodobał się widzom?

Biografia Króla Popu pod wszystko mówiącym tytułem "Michael" doczekała się pierwszych pokazów i pierwszych komentarzy. Jeszcze przed premierą produkcja wzbudzała kontrowersje – córka Jacksona, Paris, wyrażała niezadowolenie, że nie została zaproszona do projektu i krytykowała nieścisłości w przedstawieniu wydarzeń. Film wymagał także poprawek – znaczną część pierwotnego zakończenia usunięto i nakręcono na nowo. Zmiany najwyraźniej okazały się korzystne, ponieważ opinie po projekcjach są bardzo pozytywne. 

"Michael" – pierwsze komentarze



Za reżyserię filmu "Michael" odpowiada Antoine Fuqua ("Dzień próby", "Olimp w ogniu", "Winni") , a scenariusz napisał John Logan ("Obcy: Przymierze"). W roli Michaela Jacksona wystąpił Jaafara Jacksona – prywatnie bratanek Króla Popu. Film śledzi początki kariery Jacksona z rodziną w "Jackson 5" w latach 60. i 70., aż po jego długą działalność solową, szczególnie w okresie nagrywania albumów takich, jak "Off the Wall" (1979), "Thriller" (1982) i "Bad" (1987). Na ekranie zobaczymy też m.in. Colmana Domingo i Milesa Tellera.


Co o filmie sądzą krytycy i dziennikarze?

Liam Crowley ze ScreenRant napisał, że "Michael" to "powód, dla którego chodzimy do kina", chwaląc perfekcyjnie odtworzone utwory. Podkreślił też, że film potrafi zarówno wywołać uśmiech, jak i dyskomfort oraz docenił rolę Colmana Domingo. Hunter Bolding z "That Hashtag Show" zachwycił się "dwoma absolutnie znakomitymi występami" Jacksona i Domingo, choć uznał, że zakończenie pozostawia niedosyt. Mimo to określił film jako "fascynujący i godny największego artysty naszych czasów".

Simon Thompson z The Credits nazwał natomiast występ Jaafara Jacksona "bezbłędnym” i "w 100% przekonującym". Docenił dbałość o detale i rekonstrukcję ikonicznych momentów, chwaląc scenariusz za połączenie dramatu i lekkości. Pojawiły się też głosy, że "Michael" to "jedna z najlepszych muzycznych biografii". 

W komentarzach czytamy także, że seans był "wizualnie uderzający i emocjonalnie intensywny", napędzany przełomową rolą bratanka Jacksona. Mówi się też, że twórcy nie unikają trudnych tematów i pokazali Jacksona jako osobę głęboko samotną, eksponując zarówno jego wady, jak i zalety.

Jak film zostanie przyjęty przez polską widownię? Przekonamy się 24 kwietnia.

"Michael" – biografia Michaela Jacksona. Zobacz zwiastun



