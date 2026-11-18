Od premiery "GTA VI" dzielą nas już tylko godziny. Pierwsi szczęśliwcy mieli już szansę sprawdzić grę – stąd w sieci nie brakuje pierwszych recenzji. Metacritic podaje, że gra otrzymała imponujący 99/100 na podstawie 147 recenzji krytyków, zdobywając również oznaczenie "Must-Play".
Pierwsze recenzje "GTA VI"
Na tę chwilę wygląda na to, że Rockstar Games naprawdę zrobiło to, na co czekaliśmy od lat. "GTA VI
" zbiera niemal wyłącznie entuzjastyczne recenzje, a oceny na Metacritic są wręcz absurdalnie wysokie. Wersja na PlayStation 5 może pochwalić się średnią 99/100, wyliczoną na podstawie 147 recenzji.
Nie są to jednak wyłącznie wysokie cyferki. Recenzenci zachwycają się rozmachem najnowszej produkcji Rockstar, szczególnie jej światem, poziomem immersji i ogromem dostępnej zawartości. "GTA VI
" ma być grą, w której niemal każdy element działa na rzecz poczucia, że trafiliśmy do żyjącego, nieustannie reagującego świata. Chwalona jest także szczegółowość Vice City oraz sposób, w jaki poszczególne systemy gry współpracują ze sobą, tworząc otwarty świat o niespotykanej dotąd skali.
Game Informer przyznał produkcji 100 punktów, nazywając ją monumentalnym osiągnięciem w dziedzinie opowiadania historii, immersji, rozgrywki i rozmachu zawartości. Screen Rant również wystawił maksymalną ocenę i podkreślił, że Rockstar od dekad działa na zupełnie innym poziomie, nieustannie przesuwając granice medium. Z kolei IGN France poszedł jeszcze dalej, określając "GTA VI
" mianem jednej z najlepszych, a nawet potencjalnie największej gry w historii. Według recenzenta produkcja nie tyle ustanawia nowy standard, ile pokazuje, jak daleko można jeszcze przesunąć granice gier wideo.
Podobne zachwyty płyną z innych redakcji. Serwis Vice uznał "GTA VI" nie tylko za najlepszą grę w dotychczasowym dorobku Rockstar, ale również za najbardziej imponującą produkcję z otwartym światem. Everyeye.it zwraca natomiast uwagę na ogromną skalę świata – od szczytów Mount Kalaga po głębiny oceanu – oraz na to, jak dobrze współdziałają ze sobą niezliczone systemy gry. GameStar wystawił 97/100, podkreślając, że Rockstar poradził sobie z czymś, co wydawało się niemal niemożliwe: sprostał gigantycznym oczekiwaniom, a w wielu aspektach nawet je przekroczył.
Na tym jednak rekordy się nie kończą. "GTA VI
" jest obecnie najwyżej ocenianą grą w historii Rockstar Games. Produkcja przebiła "GTA IV
", które na Metacritic może pochwalić się średnią 98/100.
Co więcej, "GTA VI" stało się dopiero drugą grą w historii Metacritic, która osiągnęła średnią 99/100. Pierwszą była oryginalna "The Legend of Zelda: Ocarina of Time
" z 1998 roku. Tym samym najnowsza produkcja Rockstar dołączyła do ekstremalnie wąskiego grona najlepiej ocenianych gier w historii serwisu.
"GTA VI" – zobacz zwiastun