Są osoby, które widziały "Avengers: Doomsday". Będzie hit?

Pierwsze opinie po pokazach testowych "Avengers: Doomsday"
Jak donosi specjalista od przecieków z Hollywood, Daniel Richtman, Marvel Studios zorganizowało dotąd co najmniej trzy pokazy testowe widowiska "Avengers: Doomsday". Oczywiście nie były to ostateczne wersje filmu. Po to Hollywood organizuje pokazy testowe, by sprawdzić, co działa, a co trzeba zmienić. Jednak zdaniem Richtmana większość widzów tych pokazów oceniła "Avengers: Doomsday" pozytywnie.
Richtman twierdzi, że "Avengers: Doomsday" zaczyna się od mocnego uderzenia. Twierdzi wręcz, że pierwsze 10 minut może u fanów wywołać zawał.
Nie znamy jeszcze pełnej obsady "Avengers: Doomsday"
Z kolei Joe Russo dodał, że sam już się czasami gubi w tym, czyje nazwiska ujawniono, a kto wciąż jest trzymany w tajemnicy.
Obaj reżyserzy ujawnili również, że prace nad ostateczną wersją "Avengers: Doomsday" wciąż trwają:
Joe i ja wciąż intensywnie pracujemy nad ukończeniem "Doomsday". Zawsze powtarzamy, że film nie jest dla nas skończony, dopóki nie wyrwą go z naszych zimnych, martwych rąk. To bardzo długi i pełen kolejnych poprawek proces — od pierwszego pomysłu aż po moment, kiedy film trafia do widzów. Tak że ten film wciąż żyje, a my nadal nad nim pracujemy.