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Są osoby, które widziały "Avengers: Doomsday". Będzie hit?

CBR, GamesRadar / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/S%C4%85+osoby%2C+kt%C3%B3re+widzia%C5%82y+%22Avengers%3A+Doomsday%22.+B%C4%99dzie+hit-168787
Są osoby, które widziały &quot;Avengers: Doomsday&quot;. Będzie hit?
W kinach na całym świecie można już oglądać "Avengers: Endgame Encore", czyli "Avengers: Koniec gry" z czterema scenami po napisach, które stanowią pomost pomiędzy uniwersum MCU a nadchodzącym widowiskiem "Avengers: Doomsday". Jednak na świecie są już szczęśliwcy, którzy widzieli nowe widowisko Marvela. Co o nim mówią?

Pierwsze opinie po pokazach testowych "Avengers: Doomsday"



Jak donosi specjalista od przecieków z Hollywood, Daniel Richtman, Marvel Studios zorganizowało dotąd co najmniej trzy pokazy testowe widowiska "Avengers: Doomsday". Oczywiście nie były to ostateczne wersje filmu. Po to Hollywood organizuje pokazy testowe, by sprawdzić, co działa, a co trzeba zmienić. Jednak zdaniem Richtmana większość widzów tych pokazów oceniła "Avengers: Doomsday" pozytywnie.

Richtman twierdzi, że "Avengers: Doomsday" zaczyna się od mocnego uderzenia. Twierdzi wręcz, że pierwsze 10 minut może u fanów wywołać zawał.


Nie znamy jeszcze pełnej obsady "Avengers: Doomsday"



Tymczasem Anthony i Joe Russo, reżyserzy "Avengers: Doomsday", byli gośćmi pokazu "Avengers: Endgame Encore". W rozmowie z fanami Anthony Russo ujawnił, że ci wciąż nie znają pełnej obsady nowego widowiska Marvela.

Z kolei Joe Russo dodał, że sam już się czasami gubi w tym, czyje nazwiska ujawniono, a kto wciąż jest trzymany w tajemnicy.

Obaj reżyserzy ujawnili również, że prace nad ostateczną wersją "Avengers: Doomsday" wciąż trwają:

Joe i ja wciąż intensywnie pracujemy nad ukończeniem "Doomsday". Zawsze powtarzamy, że film nie jest dla nas skończony, dopóki nie wyrwą go z naszych zimnych, martwych rąk. To bardzo długi i pełen kolejnych poprawek proces — od pierwszego pomysłu aż po moment, kiedy film trafia do widzów. Tak że ten film wciąż żyje, a my nadal nad nim pracujemy.

Za to Daniel Richtman twierdzi, że bracia Russo już za dwa tygodnie wejdą na plan widowiska "Avengers: Secret Wars".

Zwiastun filmu "Avengers: Endgame Encore"



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