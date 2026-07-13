Są pierwsze zdjęcia z nowej wersji "Carrie". Za kamerą Mike Flanagan

Właśnie ogłoszono powrót Freddy'ego Krugera, a już na horyzoncie czai się nowa Carrie. Platforma Prime Video opublikowała pierwsze zdjęcia z nadchodzącego serialu "Carrie", który jest kolejną ekranizacją popularnej powieści Stephena Kinga. Miniserial przygotowuje Mike Flanagan ("Nawiedzony dom na wzgórzu", "Nocna msza", "Doktor Sen").
Tak zapowiada się serialowa "Carrie"
To pierwsza serialowa adaptacja powieści Kinga
, którą wcześniej przeniósł na duży ekran Brian De Palma
w klasycznej wersji z 1976 roku
z Sissy Spacek
w tytułowej roli. W 2002 roku powstała wersja telewizyjna
, a w 2013 – kolejna wersja kinowa
, tym razem z Chloë Grace Moretz
.
Oto oficjalny opis fabuły: Wyobcowana licealistka Carrie White (Summer Howell) spędziła całe swoje życie w odosobnieniu, zamknięta w domu pod czujnym okiem swojej nadopiekuńczej matki Margaret (Samantha Sloyan). Nagła śmierć ojca zmusza ją do rozpoczęcia nauki w publicznej szkole średniej, gdzie musi odnaleźć się w bezwzględnej rzeczywistości nastolatków. Carrie staje się ofiarą głośnego skandalu związanego z nękaniem w sieci, który wstrząsa całą lokalną społecznością. Jednocześnie musi stawić czoła nieustannej presji i codziennemu okrucieństwu ery mediów społecznościowych oraz budzącym się wraz z dojrzewaniem tajemniczym zdolnościom telekinetycznym.
Prime zapowiada "odważną, aktualną i zaskakującą reinterpretację tej klasycznej historii o dorastaniu". Flanagan
, który jest reżyserem i showrunnerem serialu, zapowiedział, że wybrał inna ścieżkę do słynnego krwawego finału. Klasyczna sekwencja studniówki też ma różnić się od poprzednich wersji.
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