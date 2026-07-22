Sąd stanął po stronie Rebel Wilson. Aktorka nie dopuściła się zniesławienia

Deadline poinformowało, że australijski sąd oddalił pozew o zniesławienie złożony przeciwko Rebel Wilson przez aktorkę Charlotte MacInnes, występującą w reżyserskim debiucie gwiazdy, "The Deb". Sędzia uznała, że wpisy Wilson w mediach społecznościowych nie miały charakteru zniesławiającego.
Szczegóły sprawy
Przypomnijmy, że spór dotyczył wydarzeń z września 2023 roku. Wilson
twierdziła, że MacInnes
powiedziała jej, iż czuła się niekomfortowo po incydencie z producentką filmu Amandą Ghost
, z którą miała wspólnie wejść do wanny po kąpieli na plaży Bondi. Ghost
i MacInnes
nie zaprzeczały, że do takiej sytuacji doszło, jednak utrzymywały, że miała ona całkowicie nieseksualny charakter i obie kobiety miały na sobie stroje kąpielowe.
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Według Wilson
młoda aktorka miała później wycofać swoje zastrzeżenia po otrzymaniu zawodowych propozycji od producentki. MacInnes
zaprzeczyła tej wersji wydarzeń i pozwała Wilson za cztery wpisy opublikowane na Instagramie.
Sędzia Elizabeth Raper uznała jednak, że MacInnes
zmieniała swoją relację dotyczącą tego, czy sytuacja rzeczywiście wywołała u niej dyskomfort. W konsekwencji orzekła, że wpisy Wilson
nie miały charakteru zniesławiającego, a powódka nie wykazała również, by publikacje wyrządziły lub mogły wyrządzić jej poważną szkodę.
Po ogłoszeniu wyroku Wilson
podziękowała sądowi za wnikliwe przeanalizowanie sprawy. Podkreśliła, że był to długi i trudny proces, a teraz chce skupić się przede wszystkim na rodzinie i pracy.
To jednak nie kończy prawnych problemów związanych z "The Deb
". W Stanach Zjednoczonych nadal toczy się odrębny spór pomiędzy Wilson
a producentami filmu, którzy zarzucają aktorce prowadzenie bezpodstawnej kampanii przeciwko nim po tym, jak nie otrzymała oczekiwanego udziału w scenariuszu produkcji.
"The Deb" - zwiastun