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Słynny japoński horror "Puls" dostaje amerykański remake... znowu

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/S%C5%82ynny+japo%C5%84ski+horror+%22Puls%22+dostaje+ameryka%C5%84ski+remake...+znowu-168361
Słynny japoński horror &quot;Puls&quot; dostaje amerykański remake... znowu
Spyglass ora Screen Gems łączą siły, by wyprodukować horror "Pulse". Będzie to obraz inspirowany japońskim filmem "Puls" z 2001 roku.

Japoński "Puls" znów inspiruje Amerykanów



Za oryginał odpowiadał Kiyoshi Kurosawa. "Puls" miał swoją premierę w sekcji Un Certain Regard na festiwalu w Cannes, gdzie został bardzo dobrze przyjęty przez widownię.

Był to techno-horror opowiadający o grupie mieszkańców Tokio, którzy zaczynają doświadczać dziwnych rzeczy. Ich współpracownicy znikają w niewyjaśnionych okolicznościach, rzeczy przestają działać jak należy. A wszystko to łączy tajemnica strona internetowa.


Za nowy film odpowiadać będzie Dave Boyle ("Człowiek z Reno"). Scenariusz napisał zaś Luke Piotrowski ("Hellraiser").

Szczegóły projektu nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że film nie będzie po prostu kopiował oryginał, a ma się nim raczej tylko inspirować.

Co ciekawe, nie jest to pierwszy amerykański remake "Pulsu" Kurosawy. Już w 2006 roku swoją premierę miał "Puls" Jima Sonzero. Współscenarzystą tamtego filmu był sam Wes Craven. Obraz był na tyle popularne, że doczekał się dwóch kontynuacji.

Zwiastun japońskiego filmu "Puls"




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