Słynny japoński horror "Puls" dostaje amerykański remake... znowu

Spyglass ora Screen Gems łączą siły, by wyprodukować horror "Pulse". Będzie to obraz inspirowany japońskim filmem "Puls" z 2001 roku.
Japoński "Puls" znów inspiruje Amerykanów
Za oryginał odpowiadał Kiyoshi Kurosawa
. "Puls"
miał swoją premierę w sekcji Un Certain Regard na festiwalu w Cannes, gdzie został bardzo dobrze przyjęty przez widownię.
Był to techno-horror opowiadający o grupie mieszkańców Tokio, którzy zaczynają doświadczać dziwnych rzeczy. Ich współpracownicy znikają w niewyjaśnionych okolicznościach, rzeczy przestają działać jak należy. A wszystko to łączy tajemnica strona internetowa.
Za nowy film odpowiadać będzie Dave Boyle
("Człowiek z Reno
"). Scenariusz napisał zaś Luke Piotrowski
("Hellraiser
").
Szczegóły projektu nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że film nie będzie po prostu kopiował oryginał, a ma się nim raczej tylko inspirować.
Co ciekawe, nie jest to pierwszy amerykański remake "Pulsu
" Kurosawy
. Już w 2006 roku swoją premierę miał "Puls" Jima Sonzero. Współscenarzystą tamtego filmu był sam Wes Craven.
Obraz był na tyle popularne, że doczekał się dwóch kontynuacji.
Zwiastun japońskiego filmu "Puls"