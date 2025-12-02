S. Craig Zahler napisał scenariusz "Frontier Crucible"? Tak twierdzi Thomas Jane

S. Craig Zahler pracuje nad kilkoma projektami, ale póki co nie wydaje się, aby któryś z nich miał wkrótce ujrzeć światło dzienne. Fani twórcy "Krwi na betonie" powinni zatem posłuchać, co do powiedzenia miał kolega z planu Armiego Hammera, który aktualnie promuje ich wspólny film – western "Frontier Crucible". Getty Images © Kristina Bumphrey
Thomas Jane na premierze filmu "Nieczysta gra"
S. Craig Zahler autorem scenariusza "Frontier Crucible"?
Twórcy "Frontier Crucible
" nie ujawnili, kto napisał scenariusz na podstawie powieści Harry'ego Whitingtona – zmarłego w 1989 roku autora książkowego oryginału. Nieoczekiwanie informacjami na temat podzielił się występujący w filmie Thomas Jane
. Goszcząc w podcaście Movies in Focus, powiedział: Mieliśmy szczęście pracować na scenariuszu napisanym przez Craiga Zahlera. Nie wydaje mi się, aby się pod nim podpisał. Nie jestem pewien – podpisał się? Nie wiem nawet, czy powinienem o tym mówić. Nikt mi nie powiedział. Może powinienem sprawdzić notatki.
Kim jest S. Craig Zahler?S. Craig Zahler
to amerykański reżyser i scenarzysta, a także pisarz, autor komiksów i muzyk. Zadebiutował w 2015 roku horrorem "Bone Tomahawk
". W kolejnych latach zrealizował thriller "Blok 99
" z Vince'em Vaughnem
w roli głównej oraz kryminał "Krew na betonie
". Wraz z Jeffem Herriottem tworzy zespół Mindscrubber; wcześniej komponowali wspólnie muzykę do filmów Zahlera
.
Zobacz zwiastun westernu "Frontier Crucible"
Premiera westernu "Frontier Crucible
" zaplanowana jest na 5 grudnia tego roku. Poza Armiem Hammerem
w obsadzie znaleźli się m.in. Myles Clohessy
, William H. Macy
, Joshua Odjick
i Thomas Jane
. Zobaczcie zwiastun:
Wóz pełen zapasów medycznych zostaje zaatakowany przez Apaczów. Jedynym człowiekiem, który może poprowadzić go do celu, jest Merrick Beckford. Będzie jednak potrzebował pomocy trójki niebezpiecznych łotrów, którzy zrobią wszystko, by przeżyć. A to stanie się jeszcze trudniejsze, kiedy przypadkowo zabijają zwiadowcę Apaczów.