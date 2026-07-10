SAG-AFTRA ostrzega przed nowym narzędziem AI Mety. "Chrońcie swój wizerunek"

Związek zawodowy aktorów SAG-AFTRA zaapelował do swoich członków oraz wszystkich użytkowników Instagrama o wyłączenie nowego narzędzia AI firmy Meta o nazwie Muse Image. Organizacja ostrzega, że funkcja może wykorzystywać publicznie dostępne zdjęcia do generowania nowych obrazów bez uzyskania wyraźnej zgody ich autorów lub osób znajdujących się na fotografiach.
W opublikowanym komunikacie SAG-AFTRA zachęca użytkowników do przejrzenia ustawień Instagrama i skorzystania z opcji rezygnacji z udziału w systemie. Organizacja opubikowała też instrukcję, jak to zrobić. Meta pozwala teraz każdemu wykorzystywać zdjęcia z Instagrama do tworzenia obrazów AI bez waszej zgody. Zalecamy wszystkim członkom SAG-AFTRA, a także pozostałym użytkownikom Instagrama, wyłączenie tej funkcji, aby chronić swój wizerunek.
Sprawa wywołała dyskusję również wśród agencji reprezentujących gwiazdy Hollywood. Creative Artists Agency (CAA) wezwała Metę do wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń, podkreślając, że nazwisko, wizerunek, głos czy twórczość nie powinny być wykorzystywane przez modele sztucznej inteligencji bez wyraźnej, udokumentowanej zgody ich właścicieli. Zdaniem agencji twórcy powinni mieć możliwość określania zasad wykorzystania swoich materiałów, monitorowania ich użycia oraz szybkiego usuwania treści tworzonych bez autoryzacji.
Kontrowersje dotyczą sposobu działania Muse Image. Jak wspomnieliśmy na wstępie, narzędzie potrafi tworzyć nowe obrazy lub ich wariacje na podstawie zdjęć pochodzących z publicznych kont na Instagramie, a wygenerowane materiały mogą być następnie publikowane w sieci.
Meta przekonuje jednak, że funkcja została wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia. Firma podkreśla, że prywatne konta oraz profile osób poniżej 18. roku życia są automatycznie wyłączone z działania Muse Image, natomiast pełnoletni użytkownicy publicznych kont mogą zrezygnować z udziału w programie w ustawieniach serwisu.
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