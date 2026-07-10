SAG-AFTRA ostrzega przed nowym narzędziem AI Mety. "Chrońcie swój wizerunek"

Meta now lets anyone use your Instagram photos in AI images without your consent. SAG-AFTRA recommends that #SagAftraMembers (and all Instagram users) opt-OUT of Meta’s new AI image generation tool, Muse Image. Take action to protect your likeness. pic.twitter.com/8uKBLx6qRZ — SAG-AFTRA (@sagaftra) July 10, 2026

Najlepsze filmy, które ostrzegały przed AI

W opublikowanym komunikacie SAG-AFTRA zachęca użytkowników do przejrzenia ustawień Instagrama i skorzystania z opcji rezygnacji z udziału w systemie. Organizacja opubikowała też instrukcję, jak to zrobić.Sprawa wywołała dyskusję również wśród agencji reprezentujących gwiazdy Hollywood. Creative Artists Agency (CAA) wezwała Metę do wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń, podkreślając, że nazwisko, wizerunek, głos czy twórczość nie powinny być wykorzystywane przez modele sztucznej inteligencji bez wyraźnej, udokumentowanej zgody ich właścicieli. Zdaniem agencji twórcy powinni mieć możliwość określania zasad wykorzystania swoich materiałów, monitorowania ich użycia oraz szybkiego usuwania treści tworzonych bez autoryzacji.Kontrowersje dotyczą sposobu działania Muse Image. Jak wspomnieliśmy na wstępie, narzędzie potrafi tworzyć nowe obrazy lub ich wariacje na podstawie zdjęć pochodzących z publicznych kont na Instagramie, a wygenerowane materiały mogą być następnie publikowane w sieci.Meta przekonuje jednak, że funkcja została wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia. Firma podkreśla, że prywatne konta oraz profile osób poniżej 18. roku życia są automatycznie wyłączone z działania Muse Image, natomiast pełnoletni użytkownicy publicznych kont mogą zrezygnować z udziału w programie w ustawieniach serwisu.