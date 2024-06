SEANSowny Duet do schrupania w Cinema City. Promocja dla nowych i obecnych posiadaczy karty Unlimited

Cinema City Unlimited jest pierwszym i jedynym w Polsce programem abonamentowym, który w ramach miesięcznej opłaty oferuje możliwość oglądania filmów 2D bez limitu, na dużym ekranie w kinach Cinema City w Polsce. Koszt abonamentu zwraca się już przy dwóch wizytach w kinie w miesiącu. W ramach członkostwa, kinowe formaty specjalne Cinema City takie jak IMAX, 4DX czy ScreenX są dostępne dla klubowiczów za niewielką dopłatą. Do tego posiadacze karty Unlimited otrzymują także możliwość udziału w pokazach przedpremierowych oraz zniżki w barach i kawiarniach Cinema City.Teraz dodatkowo, klienci którzy pomiędzy 3 a 30 czerwca dołączą do programu Cinema City Unlimited, a także ci, którzy już z abonamentu kinowego korzystają, mają szansę skorzystać z wyjątkowej oferty promocyjnej "SEANSowny Duet" i zyskać 50% zniżkę na Ofertę Specjalną Duet, nawet przez 12 miesięcy. Wystarczy sparować ze sobą dwie karty Unlimited, spełnić warunki promocji, aby otrzymać co miesiąc kod uprawniający do rabatu dla połączonej pary kart Unlimited. I tak nawet przez cały rok!W skład Oferty Specjalnej Duet wchodzą:- jedna porcja popcornu 5.2l + dwa napoje do wyboru: napój z dyspensera 0.5l, ICEE 0.454l (w wybranych lokalizacjach Cinema City) lub woda Krystaliczne Źródło 0.5lalbo- jedna porcja nachosów 310g + dwa napoje do wyboru: napój z dyspensera 0.5l, ICEE 0.454l (w wybranych lokalizacjach Cinema City) lub woda Krystaliczne Źródło 0.5l.Szczegóły akcji promocyjnej oraz regulamin dostępne na stronie internetowej: www.seansownyduet.pl Oglądaj bez limitów najlepsze filmy na wielkim ekranie w kinach Cinema City i chrup do woli – oczywiście w duecie! Gwarantujemy, że będą to seanse, których na długo nie zapomnisz.