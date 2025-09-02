Newsy Filmy STEEZ: czy świat, w którym żyjemy, to symulacja?
STEEZ: czy świat, w którym żyjemy, to symulacja?

Najpierw dał światu Dobry Towar. Potem sprawił, że wszyscy zaczęli cieszyć się z faktu, że mają Pro8l3m. W najbliższy piątek na ekrany kin trafi erotyczny dreszczowiec "Trzy miłości", w którym zadebiutował jako kompozytor muzyki filmowej. Bohaterem nowego odcinka podcastu "Mój Ulubiony Film" jest Piotr "Steez" Szulc. Na rozmowę zaprasza Łukasz Muszyński.



Hasło przewodnie podcastu brzmi: powiedz mi, jaki jest twój ulubiony film, a dowiem się kim jesteś. Muszyński dyskutuje z zaproszonymi gośćmi o obiektach ich największego kinomaniackiego uczucia. Konwersacja o kinie staje się punktem wyjścia do rozmowy o życiu. Albowiem sztuka i życie lubią się ze sobą przeplatać.

Podcastu "Mój Ulubiony Film" możecie słuchać m.in. na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, Pocket Casts i Radio Public.   

Poniżej znajdziecie najpopularniejsze odcinki podcastu "Mój Ulubiony Film":

1. ANDRZEJ DRAGAN o Lynchu, Fincherze, Nolanie i Quebonafide 
2. SŁOŃ o diable Piszczałce, Clincie Eastwoodzie i debiutanckim scenariuszu
3. DOROTA "DODA" RABCZEWSKA o Melu Gibsonie, "Dirty Dancing" i "Dziewczynach z Dubaju"
4. WINI o filmach Tarantino i fikcji w polskim hip-hopie
5. SOKÓŁ o spotkaniu z Gasparem Noé, cancel culture i imprezach jak z "Kac Vegas"
6. ROBERT MAKŁOWICZ: w kinie interesuje mnie to, co niepopularne 
7. TOMASZ RACZEK o byciu marynarzem, krytykiem i lwem salonowym
8. TEDE o "Misiu", dzieciństwie w PRL-u i jeździe czołgiem
9. TOMASZ WŁOSOK o roli Nikosia, łowieniu "Dużej Ryby" i pogoni za szczęściem
10. KĘKĘ: takie filmy

