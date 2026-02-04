Newsy Filmy Festiwale i nagrody SUNDANCE 2026: "Josephine" – recenzujemy zwycięski film z Channingiem Tatumem
Triumfatorem 2026 Sundance Film Festival okazał się film "Josephine" w reżyserii Beth de Araújo. To opowieść o 8-letniej dziewczynce, która jest świadkinią przestępstwa w parku Golden Gate. Produkcja, w której zagrali Channing Tatum i Gemma Chan, zdobyła Grand Prix w konkursie amerykańskich fabuł oraz Nagrodę Publiczności. "Josephine" recenzuje dla nas Rafał Glapiak.
   

Następstwa (recenzja filmu "Josephine", reż.Beth de Araújo) 



Josephine-Still_1.jpg


Damien (Channing Tatum) i jego córka Josephine (Mason Reeves) każdą niedzielę spędzają tak samo. Pobudka skoro świt, a potem rozgrzewka, trening piłki nożnej i rozciąganie. Nie inaczej jest tym razem. Kiedy Claire (Gemma Chan) wciąż śpi, oni wymykają się z domu i kierują swoje kroki do parku. Ośmiolatka, zostawiwszy ojca daleko w tyle, wbiega między drzewa jako pierwsza i świadkuje incydentowi rodem z horroru.

Oto mężczyzna powala na ziemię obcą kobietę, zrywa z niej ubranie i brutalnie ją gwałci. Gdy przestępca zauważa Josephine, rzuca się do ucieczki. W pościg za nim rusza Damien, który natychmiast po dotarciu na miejsce zdarzenia rozeznaje się w sytuacji. Sprawcę (Philip Ettinger) udaje się schwytać, ale bestialstwo, jakiego zdążył dokonać, wyciska piętno nie tylko na samej ofierze (Syra McCarthy), ale też na Bogu ducha winnej dziewczynce i jej rodzicach.

Reżyserka i scenarzystka Beth de Araújo znowu wsadza kij w mrowisko. Robiła to już w debiutanckich "Wtajemniczonych" (2022), czyli zrealizowanej na jednym ujęciu – pal licho, że fałszywym – opowieści o białych suprematystkach z sąsiedztwa, które terroryzują mieszkające nieopodal nich Amerykanki azjatyckiego pochodzenia. Robi to również teraz w wyświetlanej premierowo na festiwalu Sundance – a finalnie docenionej i przez jury, i przez publiczność – "Josephine" (2026).

Otwierający kwadrans filmu jest jak dostanie obuchem w głowę. Autorka, niejako na przekór kursowi obieranemu ostatnio przez kino (vide: "Sorry, Baby" Evy Victor z 2025 roku), pokazuje napaść seksualną w sposób szalenie eksplicytny. Wszystko przez to, że wzroku od rzeczonego aktu okrucieństwa nie odwraca tytułowa bohaterka, z której punktem widzenia utożsamia się tu obiektyw. Skoro zaś tak, to i odbiorca – przynajmniej w teorii – nie może nie patrzeć.

Za tą nieszablonową decyzją kryje się oczywiście coś jeszcze. Jeśli bowiem takie przeżycie potrafi wyprowadzić z równowagi osobę dorosłą (nawet oglądane na ekranie: nie bez powodu przed seansami coraz częściej pojawiają się ostrzeżenia informujące o niepokojących treściach), to ileż szkód wyrządzi dziecku, zwłaszcza takiemu, które nie rozumie, co ogląda, a w związku z tym nie umie tego nazwać?

Całą recenzję autorstwa Rafała Glapiak przeczytacie TUTAJ

Listę tegorocznych laureatów festiwalu Sundance znajdziecie z kolei TUTAJ.

Josephine  (2026)

 Josephine

