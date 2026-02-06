SUNDANCE 2026: Recenzujemy "Bez końca" Michała Marczaka

W Międzynarodowym Konkursie Dokumentalnym tegorocznego Festiwalu Sundance premierę miał "Bez końca", no wy film w reżyserii Michała Marczaka. Twórca "Wszystkich nieprzespanych nocy" i "Fuck for Forest" opowiada tym razem historię Daniela, który po zaginięciu nastoletniego syna przeszukuje głębiny Wisły, rozdarty między obawą przed tragicznym skokiem a nadzieją, że jego syn wciąż żyje. "Bez końca" recenzuje Rafał Glapiak.
Zawrócić kijem rzekę (recenzja filmu "Bez końca", reż. Michał Marczak)
Sprawa Krzysztofa Dymińskiego zalicza się do najbardziej poruszających i wciąż nierozwiązanych zaginięć minionej dekady w Polsce. Rankiem 27 maja 2023 roku szesnastolatek wyszedł z domu, wsiadł w autobus, którym udał się do Warszawy, a gdy system miejskiego monitoringu złapał go po raz ostatni, tkwił w bezruchu na Moście Gdańskim. Co wydarzyło się przez tę krótką chwilę, w trakcie której obrotowa kamera straciła go z pola widzenia? Nie wiadomo. Nie ma dowodów ani na to, że wskoczył do Wisły, ani na to, że zszedł z przeprawy. Nic zatem dziwnego, że ojciec w dalszym ciągu go wypatruje.
Poczynania mężczyzny, o którym mowa, śledzi uważnie Michał Marczak
. W pokazywanym premierowo na festiwalu Sundance filmie "Bez końca
" (2026) reżyser, scenarzysta i operator kreśli emocjonującą opowieść o Danielu, człowieku, który od osiemnastu miesięcy tkwi w permanentnym zawieszeniu. Z jednej strony tli się w nim nadzieja. Skoro penetrując rzekę wzdłuż i wszerz, nie natrafił na ciało syna, to niewykluczone, że ten po prostu uciekł i nadal żyje. Z drugiej zaś – doświadcza lęku przed najgorszym. Jakie są szanse, że Krzysztof popełnił samobójstwo? Wprawdzie aż trzy razy pada tu zdanie, że to nie w jego stylu, ale ilekroć Daniel zasiada do komputera, by w poszukiwaniu jakichkolwiek wskazówek przejrzeć media społecznościowe chłopaka, ma kompletny mętlik w głowie.
Niezależnie od tego, co stało się z Krzysztofem, główny bohater "Bez końca
" chce to wiedzieć. Danielowi najzwyczajniej w świecie zależy na zamknięciu rozdziału. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku fakt, iż anglojęzyczny tytuł dzieła, czyli "Closure", odnosi się właśnie do poczucia domknięcia i wrażenia, że oto coś, co nie dawało spokoju i zżerało od środka, przeminęło, w związku z czym można wreszcie iść naprzód. Kiedy na samym początku filmu Daniel zauważa unoszące się na Wiśle zwłoki, które nie należą do Krzysztofa, to jego myśli – w ogromnym przypływie empatii – niemal natychmiast kierują się ku bliskim anonimowej ofiary i konieczności jak najszybszego przekazania im informacji o tragedii.
Niepewność co do losów syna dręczy Daniela tak bardzo, że ten postanawia nie zważać na policję, której działania pozostawiają skądinąd sporo do życzenia. Z pomocą rodziny, przyjaciół i – jak ich określa – "ludzi dobrego serca", przeczesuje Wisłę w celu znalezienia odpowiedzi i osobistego oczyszczenia. Pragnie zawrócić ją kijem. Zaopatrując się w profesjonalny sprzęt, którym kawałek po kawałku bada ciek uchodzący do Bałtyku, koordynuje gigantycznym przedsięwzięciem logistycznym. Gdy zawodzą współczesne narzędzia – drony, termowizory czy wideorejestratory – sięga po tradycyjne metody. Cóż szkodzi spróbować – jak dawniej – użyć bochenków chleba i zobaczyć, dokąd te dobiją? A nuż wskażą nowy trop. Pieniądze, zdawać by się mogło, nie grają roli (znamienne jest to, że Daniel nie rzuca bynajmniej posady, lecz pracuje zdalnie, a rozmowy biznesowe prowadzi, przemierzając brzeg rzeki z wykrywaczem metalu w ręku).
