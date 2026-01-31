Newsy Filmy Festiwale i nagrody SUNDANCE 2026: Triumf "Josephine" z Channingiem Tatumem
2026 Sundance Film Festival dobiegł końca. Triumfatorem imprezy okazał się film "Josephine" w reżyserii Beth de Araújo. Produkcja, w której zagrali Channing Tatum i Gemma Chan, zdobyła Grand Prix w konkursie amerykańskich fabuł oraz Nagrodę Publiczności.
   

Znamy laureatów tegorocznego festiwalu Sundance



GettyImages-2259106510.jpg Getty Images © Arturo Holmes


"Josephine" to opowieść o 8-letniej dziewczynce, która jest świadkinią przestępstwa w parku Golden Gate.

Bardzo trudno jest mówić o gwałcie. Nawet wypowiedzenie tego słowa sprawia, że ludzie czują się niekomfortowo, powiedziała reżyserka Beth de Araújo, odbierając nagrodę. Kultura gwałtu jest głęboko zakorzeniona w tkance tego społeczeństwa. W idei, że mężczyzna może dominować cokolwiek stanie na jego drodze, bo ma prawo przemocy. Wierzą w to szowinistyczne grupy, które wkupiły się w łaski osób na najwyższych szczeblach obecnej administracji. To nie jest czas, by z nimi empatyzować i próbować ich zrozumieć. To czas ich powstrzymać.
   
W konkursie amerykańskich dokumentów triumfował z kolei "Nuisance Bear" (reż. Gabriela Osio Vanden, Jack Weisman), opowieść o niedźwiedziu polarnym, którego tradycyjna ścieżka migracyjna prowadzi go do zamieszkałych terenów.

W międzynarodowym konkursie fabularnym zwyciężył "Shame and Money" (reż. Visar Morina), a triumfatorem międzynarodowego konkursu dokumentalnego był "To Hold a Mountain" (reż. Biljana Tutorov, Petar Glomazić).

SUNDANCE 2026: LISTA ZWYCIĘZCÓW



KONKURS AMERYKAŃSKI (FABUŁA)

GRAND PRIX
"Josephine", reż. Beth de Araújo

REŻYSERIA
Josef Kubota Wladyka – "Ha-chan, Shake Your Booty!"

OBSADA
"The Friend’s House is Here"

DEBIUT
"Bedford park", reż. Stephanie Ahn

SCENARIUSZ
"Take Me Home", reż. Liz Sargent


KONKURS AMERYKAŃSKI (DOKUMENT)

GRAND PRIX
"Nuisance Bear", reż. Gabriela Osio Vanden, Jack Weisman

NAGRODA SPECJALNA ZA DZIENNIKARSKĄ RZETELNOŚĆ
"Who Killed Alex Odeh?", reż. Jason Osder, William Lafi Youmans

MONTAŻ
Matt Hixon – "Barbara Forever"

REŻYSERIA
J.M. Harper – "Soul Patrol"

NAGRODA SPECJALNA – IMPACT FOR CHANGE
"The Lake", reż. Abby Ellis


KONKURS MIĘDZYNARODOWY (DOKUMENT)

GRAND PRIX
"To Hold a Mountain", reż. Biljana Tutorov, Petar Glomazić


KONKURS MIĘDZYNARODOWY (FABUŁA)

GRAND PRIX
"Shame and Money", reż. Visar Morina


NAGRODY PUBLICZNOŚCI

KONKURS AMERYKAŃSKI (FABUŁA)
"Josephine", reż. Beth de Araújo

KONKURS AMERYKAŃSKI (DOKUMENT)
"American Pachuco: The Legend of Luis Valdez", reż. David Alvarado
NEXT
"Aanikoobijigan", reż. Adam Khalil, Zack Khalil

KONKURS MIĘDZYNARODOWY (DOKUMENT)
"One In A Million", reż. Itab Azzam, Jack MacInnes

KONKURS MIĘDZYNARODOWY (FABUŁA)
"Hold Onto Me", reż. Myrsini Aristidou


