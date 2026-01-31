SUNDANCE 2026: Triumf "Josephine" z Channingiem Tatumem

2026 Sundance Film Festival dobiegł końca. Triumfatorem imprezy okazał się film "Josephine" w reżyserii Beth de Araújo. Produkcja, w której zagrali Channing Tatum i Gemma Chan, zdobyła Grand Prix w konkursie amerykańskich fabuł oraz Nagrodę Publiczności.
Znamy laureatów tegorocznego festiwalu Sundance
"Josephine" Getty Images © Arturo Holmes
to opowieść o 8-letniej dziewczynce, która jest świadkinią przestępstwa w parku Golden Gate. Bardzo trudno jest mówić o gwałcie. Nawet wypowiedzenie tego słowa sprawia, że ludzie czują się niekomfortowo
, powiedziała reżyserka Beth de Araújo
, odbierając nagrodę. Kultura gwałtu jest głęboko zakorzeniona w tkance tego społeczeństwa. W idei, że mężczyzna może dominować cokolwiek stanie na jego drodze, bo ma prawo przemocy. Wierzą w to szowinistyczne grupy, które wkupiły się w łaski osób na najwyższych szczeblach obecnej administracji. To nie jest czas, by z nimi empatyzować i próbować ich zrozumieć. To czas ich powstrzymać.
W konkursie amerykańskich dokumentów triumfował z kolei "Nuisance Bear"
(reż. Gabriela Osio Vanden
, Jack Weisman
), opowieść o niedźwiedziu polarnym, którego tradycyjna ścieżka migracyjna prowadzi go do zamieszkałych terenów.
W międzynarodowym konkursie fabularnym zwyciężył "Shame and Money"
(reż. Visar Morina
), a triumfatorem międzynarodowego konkursu dokumentalnego był "To Hold a Mountain"
(reż. Biljana Tutorov
, Petar Glomazić
).
SUNDANCE 2026: LISTA ZWYCIĘZCÓW KONKURS AMERYKAŃSKI (FABUŁA) GRAND PRIX
"Josephine
", reż. Beth de Araújo REŻYSERIA Josef Kubota Wladyka
– "Ha-chan, Shake Your Booty!
" OBSADA
"The Friend’s House is Here
" DEBIUT
"Bedford park
", reż. Stephanie Ahn SCENARIUSZ
"Take Me Home
", reż. Liz Sargent KONKURS AMERYKAŃSKI (DOKUMENT) GRAND PRIX
"Nuisance Bear
", reż. Gabriela Osio Vanden
, Jack Weisman NAGRODA SPECJALNA ZA DZIENNIKARSKĄ RZETELNOŚĆ
"Who Killed Alex Odeh?
", reż. Jason Osder
, William Lafi Youmans MONTAŻ Matt Hixon
– "Barbara Forever
" REŻYSERIA J.M. Harper
– "Soul Patrol
" NAGRODA SPECJALNA – IMPACT FOR CHANGE
"The Lake
", reż. Abby Ellis KONKURS MIĘDZYNARODOWY (DOKUMENT) GRAND PRIX
"To Hold a Mountain
", reż. Biljana Tutorov
, Petar Glomazić KONKURS MIĘDZYNARODOWY (FABUŁA) GRAND PRIX
"Shame and Money
", reż. Visar Morina NAGRODY PUBLICZNOŚCI KONKURS AMERYKAŃSKI (FABUŁA)
"Josephine
", reż. Beth de Araújo KONKURS AMERYKAŃSKI (DOKUMENT)
"American Pachuco: The Legend of Luis Valdez
", reż. David Alvarado NEXT
"Aanikoobijigan
", reż. Adam Khalil
, Zack Khalil KONKURS MIĘDZYNARODOWY (DOKUMENT)
"One In A Million
", reż. Itab Azzam
, Jack MacInnes KONKURS MIĘDZYNARODOWY (FABUŁA)
"Hold Onto Me", reż. Myrsini Aristidou
.