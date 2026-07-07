SZOK! Gigantyczne zwolnienia w XBOX. Cztery studia usunięte z portfolio

O tym, że zwolnienia w XBOX są nieuchronne, plotkowano od dłuższego czasu. Jednak ogłoszona właśnie skala zaszokowała świat. Microsoft serwuje branży growej prawdziwe trzęsienie ziemi.
XBOX: Asha Sharma zapowiada reset firmy
Asha Sharma, nowa szefowa XBOX, ogłosiła plany restrukturyzacji w rozesłanym wszystkim pracownikom i partnerom komunikacie. Jego tekst znajdziecie TUTAJ.
Sharma stwierdza w nim, że konieczny jest całkowity reset XBOX
, gdyż obecny model biznesowy jest "niezdrowy". Masowe zwolnienia są jednym z elementów tego resetu. W ciągu całego roku fiskalnego 2027 pracę straci co najmniej 3200 pracowników ze wszystkich działów koncernu. Z tego 1600 otrzymało już wypowiedzenia.
Zwolnienia w XBOX są częścią większej redukcji zatrudnienia w całym Microsoft. Ogólnie koncern chce zwolnić co najmniej 4800 osób.
Sharma ogłosiła również, że cztery studia znikają z portfolio XBOX. Są to: Compulsion Games i Double Fine Productions
, które staną się niezależnymi studiami, a także Ninja Theory
(pracujące obecnie nad grą "Senua
") i Undead Labs
(pracujące obecnie nad "State of Decay 3
"), które będą mieć nowych właścicieli.
Sharma podkreśla, że usługa Game Pass musi zostać zrewitalizowana, ponieważ w obecnym kształcie nie przyciąga nowych graczy. Ciekawą informację podaje The Wall Street Journal. Otóż z dokumentów, do których dotarła gazeta, wynika, że XBOX prognozował, że w tym roku z usługi Game Pass korzystać będzie 77 milionów graczy. W rzeczywistości liczba subskrypcji to ok. 30 milionów. A to oznacza, że w ostatnich latach praktycznie nie przybyło nowych subskrybentów.
Sharma jasno dała też do zrozumienia, że jej celem jest zwiększenie rentowności koncernu, która w tej chwili jest daleko niższa od konkurencji.
Cięcia kadrowe dotyczą praktycznie wszystkich wytwórni growych, jakie są w posiadaniu XBOX. Jednak Sharma wyraźnie podkreśla, że na tę chwilę żadna z oficjalnie zapowiedzianych gier nie została skasowana.
Wiele osób nie wierzy w te zapewniania i oczekuje komunikatu w sprawie kasacji gier w (niedalekiej) przyszłości.