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SZOK! Gigantyczne zwolnienia w XBOX. Cztery studia usunięte z portfolio

Xbox / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/SZOK+Gigantyczne+zwolnienia+w+XBOX.+Cztery+studia+usuni%C4%99te+z+portfolio-167456
SZOK! Gigantyczne zwolnienia w XBOX. Cztery studia usunięte z portfolio
O tym, że zwolnienia w XBOX są nieuchronne, plotkowano od dłuższego czasu. Jednak ogłoszona właśnie skala zaszokowała świat. Microsoft serwuje branży growej prawdziwe trzęsienie ziemi.

XBOX: Asha Sharma zapowiada reset firmy



Asha Sharma, nowa szefowa XBOX, ogłosiła plany restrukturyzacji w rozesłanym wszystkim pracownikom i partnerom komunikacie. Jego tekst znajdziecie TUTAJ.

Sharma stwierdza w nim, że konieczny jest całkowity reset XBOX, gdyż obecny model biznesowy jest "niezdrowy". Masowe zwolnienia są jednym z elementów tego resetu.

W ciągu całego roku fiskalnego 2027 pracę straci co najmniej 3200 pracowników ze wszystkich działów koncernu. Z tego 1600 otrzymało już wypowiedzenia. Zwolnienia w XBOX są częścią większej redukcji zatrudnienia w całym Microsoft. Ogólnie koncern chce zwolnić co najmniej 4800 osób.


Sharma ogłosiła również, że cztery studia znikają z portfolio XBOX. Są to: Compulsion Games i Double Fine Productions, które staną się niezależnymi studiami, a także Ninja Theory (pracujące obecnie nad grą "Senua") i Undead Labs (pracujące obecnie nad "State of Decay 3"), które będą mieć nowych właścicieli.

Sharma podkreśla, że usługa Game Pass musi zostać zrewitalizowana, ponieważ w obecnym kształcie nie przyciąga nowych graczy. Ciekawą informację podaje The Wall Street Journal. Otóż z dokumentów, do których dotarła gazeta, wynika, że XBOX prognozował, że w tym roku z usługi Game Pass korzystać będzie 77 milionów graczy. W rzeczywistości liczba subskrypcji to ok. 30 milionów. A to oznacza, że w ostatnich latach praktycznie nie przybyło nowych subskrybentów.

Sharma jasno dała też do zrozumienia, że jej celem jest zwiększenie rentowności koncernu, która w tej chwili jest daleko niższa od konkurencji.

Cięcia kadrowe dotyczą praktycznie wszystkich wytwórni growych, jakie są w posiadaniu XBOX. Jednak Sharma wyraźnie podkreśla, że na tę chwilę żadna z oficjalnie zapowiedzianych gier nie została skasowana. Wiele osób nie wierzy w te zapewniania i oczekuje komunikatu w sprawie kasacji gier w (niedalekiej) przyszłości.

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