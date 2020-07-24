Sabretooth, Lady Deathstrike w zwiastunie "Marvel’s Wolverine"

Insomniac Games obecne jest na tegorocznym Comic-Conie w San Diego. Na konwencie chwalą się nową grą, która trafi na rynek w połowie września. Tą grą jest "Marvel’s Wolverine".
Pierwsze tajemnice fabuły "Marvel’s Wolverine" ujawnione
W "Marvel’s Wolverine"
bohater jest żywą bronią. W poszukiwaniu odpowiedzi o swojej przeszłości Wolverine
nie cofnie się przed niczym. Dzięki brutalnej walce z użyciem szponów, nieokiełznanej furii i niezłomnej determinacji zrobi wszystko, by rozwikłać tajemnicę człowieka, którym niegdyś był...
Gra zadebiutuje na PS5 15 września. A na razie do sieci trafił nowy zwiastun, tym razem skupiający się na opowiadanej historii. W materiale wideo pojawiają się m.in. Jean Grey
w swoim komiksowym kostiumie, Sabretooth i Lady Deathstrike.
W głównej roli wystąpił Liam McIntyre
, który najlepiej znany jest jako serialowy Spartakus.
Nowy zwiastun gry "Marvel’s Wolverine"