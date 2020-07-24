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Sabretooth, Lady Deathstrike w zwiastunie "Marvel’s Wolverine"

Comic Book Movie / autor: /
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Sabretooth, Lady Deathstrike w zwiastunie &quot;Marvel’s Wolverine&quot;
Insomniac Games obecne jest na tegorocznym Comic-Conie w San Diego. Na konwencie chwalą się nową grą, która trafi na rynek w połowie września. Tą grą jest "Marvel’s Wolverine".

Pierwsze tajemnice fabuły "Marvel’s Wolverine" ujawnione



W "Marvel’s Wolverine" bohater jest żywą bronią. W poszukiwaniu odpowiedzi o swojej przeszłości Wolverine nie cofnie się przed niczym. Dzięki brutalnej walce z użyciem szponów, nieokiełznanej furii i niezłomnej determinacji zrobi wszystko, by rozwikłać tajemnicę człowieka, którym niegdyś był...


Gra zadebiutuje na PS5 15 września. A na razie do sieci trafił nowy zwiastun, tym razem skupiający się na opowiadanej historii. W materiale wideo pojawiają się m.in. Jean Grey w swoim komiksowym kostiumie, Sabretooth i Lady Deathstrike.

W głównej roli wystąpił Liam McIntyre, który najlepiej znany jest jako serialowy Spartakus.

Nowy zwiastun gry "Marvel’s Wolverine"




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