Sabrina Carpenter ekranizuje klasykę literatury. "Alicja w Krainie Czarów" jako musical

źródło: Getty Images
autor: Dimitrios Kambouris
Swoje filmowe wersje "Alicji w Krainie czarów" pokazali już światu m.in. Disney, Tim Burton i Jan Švankmajer. Pora na Sabrinę Carpenter. Piosenkarka i aktorka świeżo nominowana do sześciu nagród Grammy szykuje ekranizację klasycznej książki.
   

Sabrina Carpenter opowie na nowo "Alicję w Krainie Czarów"



GettyImages-2243907953.jpg Getty Images © Leon Bennett/GA


Sabrina Carpenter ma być gwiazdą i producentką na razie niezatytułowanego musicalu opartego na "Alicji w krainie Czarów" Lewisa Carrolla. Projekt powstaje dla studia Universal Pictures.

Scenarzystą i reżyserką filmu będzie Lorene Scafaria, która ma w filmografii takie tytuły jak m.in. "Ślicznotki" z Jennifer Lopez oraz "Przyjaciela do końca świata" ze Steve'em Carellem i Keirą Knightley.

Producenckie stery przejmie Marc Platt, który nadzorował wcześniej takie widowiska jak "Wicked", "Mała syrenka" czy "La La Land".

Szczegóły projektu na razie nie są znane. Wiadomo jedynie, że wyrósł on z pasji Carpenter, która rok temu zwróciła się do studia z pomysłem na film. Z czasem projekt ewoluował i do ekipy dołączyła Scafaria.
    
Sabrina Carpenter to amerykańska piosenkarka i aktorka. Rozpoznawalność zdobyła jako gwiazda serialu Disney Channel "Dziewczyna poznaje świat". W toku kariery muzycznej wylansowała przeboje "Nonsense", "Feather", "Espresso" i "Please Please Please". Zagrała m.in. w filmach "Chmury", "Nianie w akcji", "Wysoka dziewczyna", "Wytańcz to" i "Nienawiść, którą dajesz".

"Wysoka dziewczyna 2" – zwiastun


