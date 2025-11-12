Sabrina Carpenter ekranizuje klasykę literatury. "Alicja w Krainie Czarów" jako musical

Swoje filmowe wersje "Alicji w Krainie czarów" pokazali już światu m.in. Disney, Tim Burton i Jan Švankmajer. Pora na Sabrinę Carpenter. Piosenkarka i aktorka świeżo nominowana do sześciu nagród Grammy szykuje ekranizację klasycznej książki.
Sabrina Carpenter opowie na nowo "Alicję w Krainie Czarów"
Sabrina Carpenter ma być gwiazdą i producentką na razie niezatytułowanego musicalu opartego na "Alicji w krainie Czarów" Lewisa Carrolla. Getty Images © Leon Bennett/GA
Projekt powstaje dla studia Universal Pictures. Scenarzystą i reżyserką filmu będzie Lorene Scafaria
, która ma w filmografii takie tytuły jak m.in. "Ślicznotki
" z Jennifer Lopez
oraz "Przyjaciela do końca świata
" ze Steve'em Carellem
i Keirą Knightley
. Producenckie stery przejmie Marc Platt
, który nadzorował wcześniej takie widowiska jak "Wicked
", "Mała syrenka
" czy "La La Land
".
Szczegóły projektu na razie nie są znane. Wiadomo jedynie, że wyrósł on z pasji Carpenter
, która rok temu zwróciła się do studia z pomysłem na film. Z czasem projekt ewoluował i do ekipy dołączyła Scafaria
. Sabrina Carpenter
to amerykańska piosenkarka i aktorka. Rozpoznawalność zdobyła jako gwiazda serialu Disney Channel "Dziewczyna poznaje świat
". W toku kariery muzycznej wylansowała przeboje "Nonsense", "Feather", "Espresso" i "Please Please Please". Zagrała m.in. w filmach "Chmury
", "Nianie w akcji
", "Wysoka dziewczyna
", "Wytańcz to
" i "Nienawiść, którą dajesz
".
