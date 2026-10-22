Sacha Baron Cohen o relacji z Quentinem Tarantino. Po 20 latach w końcu znaleźli wspólny projekt

Sacha Baron Cohen wystąpi w sztuce "The Popinjay Cavalier", którą Quentin Tarantino napisał i wyreżyseruje na londyńskim West Endzie. Choć będzie to ich pierwszy wspólny projekt, panowie rozmawiają o współpracy od około 20 lat. W przeszłości niewiele brakowało, by spotkali się na planie "Django".
Sacha Baron Cohen mógł zagrać w "Django". Co stanęło na przeszkodzie?
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W rozmowie z "The Hollywood Reporter" Cohen
opowiedział o swojej relacji z Tarantino
i wyjaśnił, dlaczego chętnie przyjmuje propozycje od cenionych reżyserów, nawet jeśli początkowo nie jest przekonany do projektu: Nigdy nie miałem planu na karierę, ale kieruję się prostą zasadą: jeśli jeden z najlepszych reżyserów na świecie proponuje mi coś do zrobienia, zgadzam się, nawet jeśli instynktownie wydaje mi się, że to niewłaściwy projekt.
Jako przykład podał "Hugo i jego wynalazek
", przy którym pracował z Martinem Scorsese
.
Z Tarantino
rozmawiał natomiast o wspólnych przedsięwzięciach już od dwóch dekad. Jednym z pomysłów była adaptacja "Szkarłatnego kwiatu", powieści przygodowej Baronowej Orczy z 1905 roku. Jej bohater to angielski arystokrata, który udaje beztroskiego bogacza, a potajemnie ratuje skazanych na śmierć arystokratów podczas rewolucji francuskiej. Projekt nigdy nie doszedł do skutku. Znacznie bliżej współpracy panowie byli przy "Django
". Z wcześniejszych informacji wiadomo, że Cohen
miał zagrać Scotty'ego Harmony'ego, młodego białego mężczyznę, którego wątek wiązał się z Broomhildą, graną przez Kerry Washington
. Ostatecznie aktor musiał zrezygnować z roli, ponieważ zaangażował się w "Nędzników
" Toma Hoopera
. Wątek Scotty'ego ostatecznie usunięto z "Django
".
"The Popinjay Cavalier" - kiedy premiera?
"The Popinjay Cavalier" to komedia przygodowa z pojedynkami na szpady, której akcja rozgrywa się w Europie lat 30. XIX wieku. Przedstawienia przedpremierowe rozpoczną się 23 lutego 2027 roku w londyńskim Phoenix Theatre, a oficjalna premiera zaplanowana jest na 18 marca. Cohen
przyznał, że nie wahał się, gdy Tarantino
zaproponował mu udział w sztuce. Po przeczytaniu tekstu uznał, że jest znakomity. Aktor trenuje obecnie walkę na szpady przez dziewięć godzin tygodniowo. Zaznaczył też, że reżyser zapowiedział pewien zakres współpracy twórczej, a Cohen
nie będzie jedynie wykonawcą jego pomysłów.
"Django" - zwiastun