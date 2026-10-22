Newsy Filmy Inne Sacha Baron Cohen o relacji z Quentinem Tarantino. Po 20 latach w końcu znaleźli wspólny projekt
Inne / Filmy

Sacha Baron Cohen o relacji z Quentinem Tarantino. Po 20 latach w końcu znaleźli wspólny projekt

The Playlist / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sacha+Baron+Cohen+o+relacji+z+Quentinem+Tarantino.+Przez+20+lat+szukali+wsp%C3%B3lnego+projektu-169249
Sacha Baron Cohen o relacji z Quentinem Tarantino. Po 20 latach w końcu znaleźli wspólny projekt
źródło: Getty Images
autor: Taylor Hill
Sacha Baron Cohen wystąpi w sztuce "The Popinjay Cavalier", którą Quentin Tarantino napisał i wyreżyseruje na londyńskim West Endzie. Choć będzie to ich pierwszy wspólny projekt, panowie rozmawiają o współpracy od około 20 lat. W przeszłości niewiele brakowało, by spotkali się na planie "Django".

Sacha Baron Cohen mógł zagrać w "Django". Co stanęło na przeszkodzie?



tarantino-1.jpg Getty Images © Frazer Harrison


W rozmowie z "The Hollywood Reporter" Cohen opowiedział o swojej relacji z Tarantino i wyjaśnił, dlaczego chętnie przyjmuje propozycje od cenionych reżyserów, nawet jeśli początkowo nie jest przekonany do projektu: Nigdy nie miałem planu na karierę, ale kieruję się prostą zasadą: jeśli jeden z najlepszych reżyserów na świecie proponuje mi coś do zrobienia, zgadzam się, nawet jeśli instynktownie wydaje mi się, że to niewłaściwy projekt. Jako przykład podał "Hugo i jego wynalazek", przy którym pracował z Martinem Scorsese

Z Tarantino rozmawiał natomiast o wspólnych przedsięwzięciach już od dwóch dekad. Jednym z pomysłów była adaptacja "Szkarłatnego kwiatu", powieści przygodowej Baronowej Orczy z 1905 roku. Jej bohater to angielski arystokrata, który udaje beztroskiego bogacza, a potajemnie ratuje skazanych na śmierć arystokratów podczas rewolucji francuskiej. Projekt nigdy nie doszedł do skutku. Znacznie bliżej współpracy panowie byli przy "Django". Z wcześniejszych informacji wiadomo, że Cohen miał zagrać Scotty'ego Harmony'ego, młodego białego mężczyznę, którego wątek wiązał się z Broomhildą, graną przez Kerry Washington. Ostatecznie aktor musiał zrezygnować z roli, ponieważ zaangażował się w "Nędzników" Toma Hoopera. Wątek Scotty'ego ostatecznie usunięto z "Django". 

"The Popinjay Cavalier" - kiedy premiera?



"The Popinjay Cavalier" to komedia przygodowa z pojedynkami na szpady, której akcja rozgrywa się w Europie lat 30. XIX wieku. Przedstawienia przedpremierowe rozpoczną się 23 lutego 2027 roku w londyńskim Phoenix Theatre, a oficjalna premiera zaplanowana jest na 18 marca. Cohen przyznał, że nie wahał się, gdy Tarantino zaproponował mu udział w sztuce. Po przeczytaniu tekstu uznał, że jest znakomity. Aktor trenuje obecnie walkę na szpady przez dziewięć godzin tygodniowo. Zaznaczył też, że reżyser zapowiedział pewien zakres współpracy twórczej, a Cohen nie będzie jedynie wykonawcą jego pomysłów.

"Django" - zwiastun



Powiązane artykuły Quentin Tarantino

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Star-Lord powróci? Chris Pratt o przyszłości bohatera w MCU

Filmy

Ari Aster gromadzi obsadę do filmu ze Scarlett Johansson

Filmy Multimedia

Harrelson i McKay uderzają w firmy paliwowe satyryczną reklamą

VOD Seriale

Remake "Wyprawy na dno morza" z gwiazdą "Star Wars" w głównej roli

Festiwale i nagrody Filmy

Europejska Akademia Filmowa wyróżnia Hiam Abbass

Filmy Multimedia

Kim jest Jack O'Connell w "Cichym miejscu 3"?

1 komentarz
Filmy

Samara Weaving u Olivii Wilde. W obsadzie Jennifer Aniston i Peter Dinklage