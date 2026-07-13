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Ali G powrócił. Sacha Baron Cohen opublikował nowe nagranie

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sacha+Baron+Cohen+zn%C3%B3w+jako+Ali+G.+Wcieli%C5%82+si%C4%99+w+niego+na+finale+Wimbledonu-167537
Ali G powrócił. Sacha Baron Cohen opublikował nowe nagranie
Stęskniliście się za Alim G? Sacha Baron Cohen ponownie wcielił się w swoją kultową postać i opublikował w mediach społecznościowych nowe nagranie, które szybko przyciągnęło uwagę fanów.

Ali G na finale Wimbledonu



GettyImages-2285640663.jpg Getty Images © Neil Mockford


Filmik powstał podczas finału tegorocznego Wimbledonu. W charakterystycznym dla Aliego G stylu bohater żartuje z tenisa, nazywając go "kiepską wersją ping-ponga", a następnie proponuje widzom zakup marihuany, twierdząc, że skoro tenis najlepiej gra się na trawie, to on zamierza wykorzystać tę okazję do "handlu". Nagranie pojawiło się na nowo utworzonym profilu Aliego G na Instagramie.



Powrót postaci nie jest przypadkowy. Niedawno pojawiły się informacje, że zakończyły się już zdjęcia do nowego filmu z tym bohaterem w roli głównej. Produkcja powstawała w tajemnicy, a szczegóły fabuły i data premiery pozostają nieznane. Będzie to pierwszy pełnometrażowy występ bohatera od czasu "Ali G Indahouse" z 2002 roku.

Ali G zadebiutował w 1998 roku w brytyjskim programie "The 11 O'Clock Show", a dzięki charakterystycznemu slangowi, strojom i absurdalnym wywiadom z politykami oraz celebrytami szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych komediowych bohaterów Sachy Barona Cohena. W latach 2000–2004 doczekał się również własnego programu "Da Ali G Show".

"Ali G" - zwiastun



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