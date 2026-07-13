Ali G powrócił. Sacha Baron Cohen opublikował nowe nagranie

Stęskniliście się za Alim G? Sacha Baron Cohen ponownie wcielił się w swoją kultową postać i opublikował w mediach społecznościowych nowe nagranie, które szybko przyciągnęło uwagę fanów.
Ali G na finale Wimbledonu
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Filmik powstał podczas finału tegorocznego Wimbledonu. W charakterystycznym dla Aliego G stylu bohater żartuje z tenisa, nazywając go "kiepską wersją ping-ponga", a następnie proponuje widzom zakup marihuany, twierdząc, że skoro tenis najlepiej gra się na trawie, to on zamierza wykorzystać tę okazję do "handlu". Nagranie pojawiło się na nowo utworzonym profilu Aliego G na Instagramie.
Powrót postaci nie jest przypadkowy. Niedawno pojawiły się informacje, że zakończyły się już zdjęcia do nowego filmu z tym bohaterem w roli głównej. Produkcja powstawała w tajemnicy, a szczegóły fabuły i data premiery pozostają nieznane. Będzie to pierwszy pełnometrażowy występ bohatera od czasu "Ali G Indahouse
" z 2002 roku.
Ali G zadebiutował w 1998 roku w brytyjskim programie "The 11 O'Clock Show", a dzięki charakterystycznemu slangowi, strojom i absurdalnym wywiadom z politykami oraz celebrytami szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych komediowych bohaterów Sachy Barona Cohena
. W latach 2000–2004 doczekał się również własnego programu "Da Ali G Show
".
"Ali G" - zwiastun