Gwiazda nowego "Spider-Mana" w "Avengers: Doomsday"! A wciąż nie wiemy, kogo gra

Spekulacje na temat tego, kogo gra Sadie Sink w "Spider-Man: Brand New Day" trwają od wielu tygodni. Teraz jednak wybuchły z nową siłą po tym, jak dziennikarz portalu Deadline mimochodem ujawnił, że aktorka jest w obsadzie "Avengers: Doomsday".

Nowe plotki na temat roli Sink w MCU



Choć Sink jest nowym nabytkiem w kinowym uniwersum Marvela i oficjalnie jeszcze nie zadebiutowała na ekranach ("Spider-Man: Brand New Day" trafi do kin pod koniec lipca), to jej obecność w "Avengers: Doomsday" jest wyraźną oznaką na to, że nie jest byle kim.

02.jpg Getty Images © Kevin Winter


Wiadomość o udziale Sink w nowych "Avengers" wypatrzona zostało w zupełnie innym newsie, poświęconym jej karierze scenicznej. Otóż w marcu rozpocznie występy na West Endzie w nowej adaptacji "Romea i Julii". Partnerować będzie jej Noah Jupe. Występy zaplanowane są na trzy miesiące, a więc zakończą się dokładnie wtedy, kiedy do kin będzie wchodzić "Spider-Man: Brand New Day".

Oczywiście fanów MCU kompletnie nie interesuje to, że Sadie Sink będzie sceniczną Julią. Dużo bardziej istotne jest to, kogo zagra w MCU. Po ogłoszeniu, że pojawi się w "Avengers: Doomsday", są już rzecz jasna nowe teorie. Według jednej z nich będzie klonem Jean Grey znanym w komiksach jako Madelyne Pryor / The Goblin Queen. W komiksach łączona jest m.in. z klonem Petera Parkera o imieniu Ben Reilly.

Marvel ani Sony nie ułatwiają życia fanom MCU i trzymają szczegóły fabuł "Spider-Mana 4" i "Avengers 5" w tajemnicy.

Zwiastun serialu "Stranger Things", którego gwiazdą jest Sadie Sink




