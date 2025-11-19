Gwiazda nowego "Spider-Mana" w "Avengers: Doomsday"! A wciąż nie wiemy, kogo gra

Spekulacje na temat tego, kogo gra Sadie Sink w "Spider-Man: Brand New Day" trwają od wielu tygodni. Teraz jednak wybuchły z nową siłą po tym, jak dziennikarz portalu Deadline mimochodem ujawnił, że aktorka jest w obsadzie "Avengers: Doomsday".
Nowe plotki na temat roli Sink w MCU
Choć Sink
jest nowym nabytkiem w kinowym uniwersum Marvela
i oficjalnie jeszcze nie zadebiutowała na ekranach ("Spider-Man: Brand New Day
" trafi do kin pod koniec lipca), to jej obecność w "Avengers: Doomsday"
jest wyraźną oznaką na to, że nie jest byle kim.
Wiadomość o udziale Sink
w nowych "Avengers
" wypatrzona zostało w zupełnie innym newsie, poświęconym jej karierze scenicznej. Otóż w marcu rozpocznie występy na West Endzie w nowej adaptacji "Romea i Julii". Partnerować będzie jej Noah Jupe
. Występy zaplanowane są na trzy miesiące, a więc zakończą się dokładnie wtedy, kiedy do kin będzie wchodzić "Spider-Man: Brand New Day
".
Oczywiście fanów MCU kompletnie nie interesuje to, że Sadie Sink
będzie sceniczną Julią. Dużo bardziej istotne jest to, kogo zagra w MCU
. Po ogłoszeniu, że pojawi się w "Avengers: Doomsday
", są już rzecz jasna nowe teorie. Według jednej z nich będzie klonem Jean Grey znanym w komiksach jako Madelyne Pryor / The Goblin Queen
. W komiksach łączona jest m.in. z klonem Petera Parkera o imieniu Ben Reilly.
Marvel ani Sony nie ułatwiają życia fanom MCU
i trzymają szczegóły fabuł "Spider-Mana 4
" i "Avengers 5
" w tajemnicy.
